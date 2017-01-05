هیچ مورد مشکوک به آنفلوآنزای طیور در استان بوشهر مشاهده نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دامپزشکی بوشهر، محمد مهدی سیمرونی در خصوص موارد مطرح شده در خصوص بیماری آنفلوآنزای پرندگاه اظهار داشت: خوشبختانه با توجه به مراقبت ها و بررسی های بعمل آمده در حال حاضر هیچگونه موارد مشکوک به آنفلوآنزای طیور در استان مشاهده نشده است، هر چند سویه آنفلوآنزای فعلی که شایع شده تاکنون در دنیا موارد ابتلای انسانی نداشته است، اما به دلیل ماهیت تغییر پذیری ویروس باید موارد بهداشتی – قرنطینه ای را با دقت مدنظر داشته باشیم.

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان بوشهر افزود: سیاست های سازمان دامپزشکی کشور بر این است که در مکان هایی که شیوع بیماری وجود دارد، اقدامات سریع امنیتی و بهداشتی انجام و موارد مشکوک به بیماری معدوم و منطقه با ایجاد شعاع های ۳،۱ و ۱۰ کیلومتری با ایجاد سیستم مراقبت نسبت به انتشار بیماری جلوگیری و بیماری در همان منطقه کنترل شود.

سیمرونی به عموم مردم اطمینان خاطر داد: به طور کلی مرغ هایی که از چرخه نظارت بهداشتی دامپزشکی و از مرغداری ها راهی کشتارگاه های طیور می شوند و پس از کشتار بهداشتی در مراکز عرضه مجاز توزیع و به فروش می رسند هیچگونه خطری برای مصرف کنندگان نخواهند داشت.

این مقام مسئول هشدار داد: در واقع شکار و صید پرندگان وحشی و خریداری اینگونه پرندگان از بازارهای محلی و همچنین خریداری مرغ زنده از فروشندگان دوره گرد کانون و مرکز خطر انواع بیماریهای هستند.

سیمرونی متذکر شد: مردم ضمن عدم خریداری از اینگونه مراکز همکاری لازم را با اداره کل دامپزشکی استان برای برخورد قانونی با اینگونه موارد که سلامت جامعه را تهدید می کنند اعمال شود و در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را به شماره تلفن ۱۵۱۲(مرکز پاسخگویی دامپزشکی) و سامانه پیامکی ۳۰۰۰۲۸۴۹ اطلاع رسانی شود.