مقابل انقلاب و نظام اسلامی هیچ قدرت شیطانی توان ایستادگی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه مشهد در جوار بارگاه مطهر رضوی با تبریک سالروز ولادت امام عسگری(ع) اظهار کرد: امام عسگری در دوران کوتاه ۶ ساله امامت، شیعه را برای دوران غیبت امام معصوم آماده کرد زیرا شیعه باید برای قرن ها غیبت و یک زندگی سازماندهی شده خود را مهیا می کرد و این مهم میسر نمی شد مگر با معجزه امام عسگری(ع).

آیت‌الله علم‌الهدی با اشاره به سالروز کشف حجاب در ایران، افزود: رضا خان در ۱۷ دی با کشف حجاب اجباری به دشمنی با اسلام و قرآن برخواست و مردم در برابر این جریان که از انگلیس هدایت می شد ایستادند و واقعه مسجد گوهر شاد پیش آمد. رضا خان عمله انگلیس بود و و اصل ماجرا را انگلیس استعمار گر مدیریت می کرد. انگلیس ابتدا از حجاب دختران و بعد چادر زنان شروع کرد و فقط به دنبال گسترش فساد و فحشا نبود بلکه هدف مهم تری را از این شیطنت دنبال می کرد.

وی افزود: انگلیس استعمار گر در هند با گاندی مواجه شد و هند را از دست داد برای همین به دنبال این افتادند که جامعه دیگر به دنبال تفکر و اندیشه نرود و اندیشمندی که به انسانیت و اسلام متعهد باشد دیگر وجود نداشته باشد و کشور به نیروی داخلی و فرهنگ دینی متکی نباشد.

امام جمعه مشهد با عنوان این که یکی از اهداف انگلیس از کشف حجاب رسیدن جامعه به ولنگاری فرهنگی بود ادامه داد: برای متلاشی کردن آینده ایران، تشخیص دادند که حجاب را از زن ایرانی بگیرند زیرا این زنان بودند که نسل آینده را پرورش می دادند و به لطف خدا امروز نسل سوم انقلاب ما به مراتب انقلابی تر و پیشرفته تر از نسل اول انقلاب هستند و این دلیلی ندارد جز اینکه نسل سوم در دامن خانواده انقلابی تربیت شد و رشد کرد.

وی ادامه داد: از دامن مادر انقلابی احمدی روشن تربیت می شود که دشمن مجبور می شود با گلوله حذفش کند و می بینید که زنان انقلابی، نسل سوم انقلاب را به خوبی تربیت کردند. دشمن در تلاش است که با اشاعه بی حجابی از طریق الگو سازی و مدل های تازه وارد و شوهای لباس، بانوان انسان ساز را از مسیر اصلی خارج کند و با فسق و فجور که دشمنان خدا توسط وابستگان غربی در این کشور انجام می دهند مملکت را از نیروی انسانی کارآمد خالی کنند.

آیت‌الله علم‌الهدی با بیان اینکه با رعایت حجاب و اصول اسلامی به مقابله با بی حجابی باید رفت افزود: در حال حاضر اختلاط میان زن و مرد خطری است که حتی در خانواده های مذهبی نفوذ کرده است و میتواند منشا فساد باشد، آفت اختلاط بین زن و مرد را باید جدی گرفت و حذفش کرد.

وی یادآور شد: مسئولان فرهنگی در پاسخ به انتقاد به بی حجابی می گویند حجاب را با فرهنگ سازی درست می کنیم اما تا شما یک برنامه فرهنگی برای حجاب طراحی کنید و بخواهید اجرا کنید، ۱۰ برنامه ضد فرهنگ حجاب مثل شوی لباس بر پا می شود که صد ها برنامه فرهنگی شما را برای حجاب بی اثر می کند.

امام جمعه مشهد با انتقاد از آفت قدرت طلبی افزود: برخی از سیاسیون از خدا بترسند، قدرت همه هستی نیست که یک رسانه را به دست گرفته باشید و مشتی ولنگار را برای به قدرت رسیدن دور خود جمع کنید.

آیت الله علم الهدی خاطر نشان کرد: نظام اسلامی متکی به خداست و با عنایت خدا در حال پیشرفت و گسترش است و هیچ قدرت شیطانی نمی تواند مقابل این انقلاب و نظام ایستادگی کند، در هشت سال جنگ سخت دشمن نتوانست کاری از پیش ببرد و شکست خورد قطعا در جنگ نرم هم نخواهد توانست لطمه ای به این نظام وارد کند تا به انقلاب جهانی امام زمان برسیم.