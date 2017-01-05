۱۱ استان کشور درگیر بیماری طیور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل دامپزشکی استان قم، مهدی خلج که امروز پنج‌شنبه به استان قم سفرکرده بود، گفت: تاکنون یازده استان کشور درگیر بیماری طیور شده‌اند.

وی گفت: در رابطه با مبارزه و پیشگیری از بیماری درحال پاکسازی و معدوم سازی هستیم.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور اظهار داشت: عزم ما مبارزه، پیشگیری و کنترل است و شرط موفقیت را همکاری تمام ارگان‌ها و ارکان دولتی ازجمله استانداران، فرمانداران، روسای جهاد کشاورزی، مراکز بهداشت، محیط زیست، مراکز قضایی بخصوص پرورش دهندگان طیور می‌دانیم.

خلج افزود: تولیدکنندگان مرغ باید درصورت مشاهده تلفات سریعا گزارش کنند.

وی درخصوص مصرف گوشت مرغ و تخم مرغ توسط شهروندان اطمینان داد که هیچگونه نگرانی در مصرف این فرآورده‌ها وجود ندارد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در پایان توصیه کرد شهروندان از خرید طیور زنده و کشتار در سطح شهر جدا پرهیز کنند.