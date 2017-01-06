لزوم پر رنگ شدن نقش بانوان در توسعه اقتصادی خرمشهر

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنجشنبه نشست کمیته اقتصادی خرمشهر با حضورنماینده مردم خرمشهر در مجلس، فرماندار رئیس اتاق بازرگانی و برخی مدیران شهری خرمشهر در سالن جلسات اتاق بازرگانی صنایع معادن خرمشهربر گزار شد.

در این جلسه که با محوریت اشتغال و کارآفرینی بانوان برگزار شده بود، به محورهای مختلف اقتصادی و مشکلات پیش روی بانوان در زمینه اشتغال همچون نبود محل برای فعالیت و عرضه کارهای بانوان خرمشهری و سنگ اندازی های فراوان برای اجرایی شدن طرح های تولیدشان پرداخته شد.

موانع مالی تنها سد برند سازی بانوان خرمشهری

مسئول کانون بانوان اتاق بازرگانی خرمشهر در این نشست بر لزوم اقتصادی سازی تولیدات بانون خرمشهری تاکید کرد و گفت: در کانون بانوان اتاق بازرگانی خرمشهر تصمیم بر حرکت دادن پیشنهادهای بانوان به سمت و سوی تولید و جذب سرمایه گذار است.

شهربانو اسماعیلی از وجود ظرفیت برند سازی در میان بانوان خرمشهری خبر داد و گفت: زنان خرمشهری در زمینه هنر و صنایع دستی ظرفیت بالایی دارند اما بسیاری به خاطر گرانی نتوانسته اند بازاری برای محصولاتشان داشته باشند. حتی برخی خانم ها به دنبال برند سازی هستند اما به دلیل نداشتن منابع مالی هنوز در مراحل اولیه کار هستند.

وی افزود: باید بانوان را از نظر مالی توانمند کرد و این امر مستلزم حمایت مسئولان شهر است.

مسئول کانون بانوان اتاق بازرگانی خرمشهر در ادامه با بیان اینکه خرمشهر در امر صنایع دستی تنها گلوگاه و گذرگاهی برای دیگران است، توضیح داد: از خرمشهر تنها برای گذر و عرضه محصولات دیگر مکان ها استفاده می شود و این در حالی است که می توان تولید را در همین منطقه داشت.

وی پرداختن به صنایع بومی همچون حصیر بافی و توانمند سازی بانوان در هنرهای مختلف از طریق آموزش را راهکاری برای رسیدن به این هدف دانست.

لزوم بهره گیری از ظرفیت علمی بانوان در صنعت توریست

نائب رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر نیز در این نشست، بهره گیری از ظرفیت بانوان خرمشهری در زمینه گردشگری را نیز خواستار شد و اظهار کرد: در میان بانون خرمشهری، خانم هایی وجود دارند که دارای مدارک دانشگاهی گردشگری هستند که می توان از این افراد برای تورهای گردشگری و معرفی ظرفیت های شهرستان بهره برد.

وی همچنین توجه بیشتر بر بحث آموزش هنرهای دستی برای ادغام هنر مدرن با سنتی را نیز خواستار شد.

بانوان خرمشهری خودباوری را در خود تقویت کنند

رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خرمشهر هم در این جلسه رسیدن بانوان خرمشهری به خودباوری را شرط اصلی برای توسعه دانست و گفت: بانوان باید به این خودباوری برسند که حتی با انجام های کارهای کوچک قادر به انجام کارهای بزرگ اقتصادی هستند.

هانی فیصلی شرکت در سمینارهای آموزشی برای ارتقای دانش اقتصادی بانوان برای رسیدن به خودباوری رازا بانوان خواست.

وی همچنین با اشاره به سخت گیری بانک ها برای اعطای تسهیلات به بانوان از نماینده مردم در خرمشهر خواست تا با بانک های عامل در این خصوص رایزنی داشته باشد.