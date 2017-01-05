دانشگاه آزاد از شکست گریخت/ شکست مردانی و یعقوبی

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته های اول و دوم دور برگشت این رقابتها که تحت عنوان«جام خلیج فارس»، یادواره شهدای تکواندوی مدافع حرم جریان دارد، هشت دیدار امروز پنجشنبه در خانه تکواندو برگزار شد که در مهمترین بازی دو تیم دانشگاه آزاد و شهرداری ورامین به تساوی ۴ بر ۴ رضایت دادند.

شهرداری که بازی دور رفت را به رقیب واگذار کرده بود برای تکرار عنوان قهرمانی به پیروزی در این دیدار خیلی امیدوار بود و قرار دادن سجاد مردانی در کنار خدابخش و یعقوبی در ترکیب خود نیز گواه این مدعا بود. اما غیر از خدابخش که با وجود آسیب دیدگی رقیب خود را شکست داد، دو ملی پوش دیگر این تیم بازنده میدان را ترک کردند تا شاگردان خانلرخانی پیروزی را با تساوی عوض کنند.

برای شاگردان خلیفه در تیم دانشگاه آزاد آرمین هادی پور، عرفان ناظمی، سعید رجبی و علیرضا علیاری چهار پیروزی کسب کردند. برای شهرداری ورامین هم در کنار خدابخش، محمدگودرزی، سید مهران قوام و علی پاکدین پیروزی کسب کردند.

بعد از این دیدار دانشگاه آزاد برابر یاسین پیشرو هم به تساوی رضایت داد تا با ۲۲ امتیاز همچنان در صدر باقی بماند. شهرداری ورامین هم شمالشرق را از پیش رو برداشت و با ۲۲ امتیاز در مکان دوم ایستاد تا تلاش مدعیان برای کسب عنوان قهرمانی در هفته های بعد هم ادامه داشته باشد. در جدول بعد از دو تیم مدعی لوازم خانگی کن و یاسین پیشرو البرز با ۱۵ امتیاز سوم و چهارم هستند.

نتایج کامل هفته اول از دور برگشت:

* دانشگاه آزاد ۴ - شهرداری ورامین ۴

* هیات تکواندو شمال شرق ۲ - پاس قوامین ۶

* یاسین پیشرو البرز ۷ - مجتمع فرهنگی ورزشی جوانه یک

* لوازم خانگی کن ۵ - شهدای مدافع حرم ساری ۳



نتایج کامل هفته دوم از دور برگشت:

* هیات تکواندو شمال شرق صفر - شهرداری ورامین ۸

* لوازم خانگی کن ۴ - پاس قوامین ۴

* شهدای مدافع حرم ساری ۶ - مجتمع فرهنگی ورزشی جوانه ۲

* دانشگاه آزاد اسلامی ۴ - تیم یاسین پیشرو البرز ۴