اراکی ها رده دوم را از دست دادند/ شکست خانگی شیمیدر

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین دیدارهای این هفته از رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور در آبادان و میان دو تیم نفت و شهرداری اراک برگزار شد که طی آن آبادانی ها در حضور تماشاگران خودی حریف شان را شکست دادند.

با رقم خوردن این نتیجه، شهرداری اراک از رده دوم سقوط کرد و نفتی ها مجددا صاحب این جایگاه شدند.

پتروشیمی دیگر تیم جنوبی لیگ بسکتبال نیز برنده دیدار خود در هفته دوازدهم بود. این تیم امروز در رقابت خانگی با نیروی زمینی به برتری دست یافت.

در سایر دیدارهای این هفته نماینده شیراز مقابل شهرداری کاشان شکست خورد تا همچنان بدون برد باشد و در قعر جدول رده بندی، همچنین امروز شهرداری تبریز در گرگان و در رقابت با تیم میزبان که به وقت اضافه کشیده شد، به برتری دست یافت.

آخرین دیدار این هفته از مسابقات نیز میان دو تیم دانشگاه آزاد و شیمیدر برگزار شد که طی آن شاگردان مصطفی هاشمی در تیم شیمیدر همچون دیدار رفت متحمل شکست شدند.

نتایج دیدارهای هفته دوازدهم لیگ بسکتبال به شرح زیر است:

پتروشیمی بندرامام ٨٧ - نیروی زمینی ٧٠

نفت آبادان ٨٦ - شهرداری اراک ٨٠

شعرداری گرگان ٦٠ - شهرداری تبریز ٦٧

لوله a.s شیراز ٧٧ - سهرداری کاشان ٨٧

شیمیدر تهران ٦٨ - دانشگاه آزاد تهران ٧٠