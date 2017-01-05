  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۶ دی ۱۳۹۵، ۲۰:۱۳

هفته دوازدهم لیگ بسکتبال؛

اراکی ها رده دوم را از دست دادند/ شکست خانگی شیمیدر

اراکی ها رده دوم را از دست دادند/ شکست خانگی شیمیدر

پتروشیمی، نفت، شهرداری تبریز، شهرداری کاشان و دانشگاه آزاد تیم هایی بودند که هفته دوازدهم رقابت های لیگ بسکتبال را با براری خود تمام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین دیدارهای این هفته از رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور در آبادان و میان دو تیم نفت و شهرداری اراک برگزار شد که طی آن آبادانی ها در حضور تماشاگران خودی حریف شان را شکست دادند.

با رقم خوردن این نتیجه، شهرداری اراک از رده دوم سقوط کرد و نفتی ها مجددا صاحب این جایگاه شدند.

پتروشیمی دیگر تیم جنوبی لیگ بسکتبال نیز برنده دیدار خود در هفته دوازدهم بود. این تیم امروز در رقابت خانگی با نیروی زمینی به برتری دست یافت.

در سایر دیدارهای این هفته نماینده شیراز مقابل شهرداری کاشان شکست خورد تا همچنان بدون برد باشد و در قعر جدول رده بندی، همچنین امروز شهرداری تبریز در گرگان و در رقابت با تیم میزبان که به وقت اضافه کشیده شد، به برتری دست یافت.

آخرین دیدار این هفته از مسابقات نیز میان دو تیم دانشگاه آزاد و شیمیدر برگزار شد که طی آن شاگردان مصطفی هاشمی در تیم شیمیدر همچون دیدار رفت متحمل شکست شدند.

نتایج دیدارهای هفته دوازدهم لیگ بسکتبال به شرح زیر است:
پتروشیمی بندرامام ٨٧ - نیروی زمینی ٧٠
نفت آبادان ٨٦ - شهرداری اراک ٨٠
شعرداری گرگان ٦٠ - شهرداری تبریز ٦٧
لوله a.s شیراز ٧٧ - سهرداری کاشان ٨٧
شیمیدر تهران ٦٨ - دانشگاه آزاد تهران ٧٠

کد مطلب 3869681
زینب حاجی حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها