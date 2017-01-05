۱۶ دی ۱۳۹۵، ۲۰:۲۱

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی:

مردم کرمانشاه باحفظ وحدت راه تجاوز و بی‌ثباتی را بردشمنان بستند

کرمانشاه- نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: مردم کرمانشاه با باورها و مذاهب مختلف و قلبی مالامال از وحدت و انسجام راه تجاوز و بی‌ثباتی را بر هر دشمن ظالمی بسته‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید قاسم جاسمی نماینده مردم کرمانشاه شامگاه پنجشنبه در مراسم تجلیل از استاد میرجلال الدین کزازی که در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: کرمانشاه با قدمت سه هزار ساله تمدن از جایگاه ویژه ای در طول تاریخ در زمینه های مختلف بویژه فرهنگ، هنر و اندیشه برخوردار است.

وی افزود: مردم این دیار همچون جغرافیای کوهستانی، آب و خاکش، ثابت و با غیرت در عرصه تاریخ دوشادوش با باورها و مذاهب مختلف اما دلی یکسان و مالامال از وحدت و انسجام راه تجاوز و بی ثباتی را بر هر دشمن ظالمی بسته است.

جاسمی اظهار داشت: در دوران عزتمند دفاع مقدس با تقدیم ۱۰ هزار شهید والامقام، ۱۸ هزار جانباز و آزادگان سرافراز این ادعا را تمام و کمال به ظهور رسانده است و به فرموده مقام معظم رهبری، کرمانشاه سینه ستبر و چهره ماندگار جمهوری اسلامی ایران است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: گوناگونی و تنوع در عرصه های مختلف این سرزمین کهن که در دیگر دیار سبب اختلاف شده است هیچ گاه در این دیار نمود پیدا نکرده است.

وی خاطر نشان کرد: درست گفته اند که هنر نزد ایرانیان است و بس و درست است که هنر نزد کرمانشاهیان است و بس که این خود زمینه بروز مشاهیر و فرزندان فرهنگ و هنر این سامان شده است.

جاسمی تاکید کرد: بر کسی پوشیده نیست که کرمانشاه بزرگ نه به واسطه کوهها و گستردگی جنگلهای بلوطش و نه به واسطه آب و آبشارهای دلنشینش بلکه به واسطه بزرگی بزرگان فرهنگ و هنرش، بزرگ شمرده می شود بزرگانی که هر کدام به تنهایی یک فرهنگ و یک تمدن هستند و می توانند جهانی را تکان دهند.

وی تجلیل از استاد کزازی را تجلیل از فرزانگی دانست و افزود: هرکجا نام کرمانشاه برده شود نام کزازی زنده است و هر کجا نام کزازی برده شود نام کرمانشاه زنده است.

جاسمی ادامه داد: این مراسم به دنبال برنامه های متنوعی چون تجلیل از استاد احمد عزیزی، بهزاد کرمانشاهی، پرفسور همزه ای، استاد جعفر کازرونی، مسعود زنگنه و ل جواری بسیار به جا جلوه می کند.

وی در پایان اظهار داشت: با توجه به تعدد بزرگان فرهنگ و هنر این برنامه در کشور بسیار کم است و امید است با تلاش های بیشتر دستگاههای ذیربط در آینده شاهد تجلیل بیشتر از این اساتید باشیم.

