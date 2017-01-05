به گزارش خبرنگار مهر، سید قاسم جاسمی نماینده مردم کرمانشاه شامگاه پنجشنبه در مراسم تجلیل از استاد میرجلال الدین کزازی که در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: کرمانشاه با قدمت سه هزار ساله تمدن از جایگاه ویژه ای در طول تاریخ در زمینه های مختلف بویژه فرهنگ، هنر و اندیشه برخوردار است.

وی افزود: مردم این دیار همچون جغرافیای کوهستانی، آب و خاکش، ثابت و با غیرت در عرصه تاریخ دوشادوش با باورها و مذاهب مختلف اما دلی یکسان و مالامال از وحدت و انسجام راه تجاوز و بی ثباتی را بر هر دشمن ظالمی بسته است.

جاسمی اظهار داشت: در دوران عزتمند دفاع مقدس با تقدیم ۱۰ هزار شهید والامقام، ۱۸ هزار جانباز و آزادگان سرافراز این ادعا را تمام و کمال به ظهور رسانده است و به فرموده مقام معظم رهبری، کرمانشاه سینه ستبر و چهره ماندگار جمهوری اسلامی ایران است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: گوناگونی و تنوع در عرصه های مختلف این سرزمین کهن که در دیگر دیار سبب اختلاف شده است هیچ گاه در این دیار نمود پیدا نکرده است.

وی خاطر نشان کرد: درست گفته اند که هنر نزد ایرانیان است و بس و درست است که هنر نزد کرمانشاهیان است و بس که این خود زمینه بروز مشاهیر و فرزندان فرهنگ و هنر این سامان شده است.

جاسمی تاکید کرد: بر کسی پوشیده نیست که کرمانشاه بزرگ نه به واسطه کوهها و گستردگی جنگلهای بلوطش و نه به واسطه آب و آبشارهای دلنشینش بلکه به واسطه بزرگی بزرگان فرهنگ و هنرش، بزرگ شمرده می شود بزرگانی که هر کدام به تنهایی یک فرهنگ و یک تمدن هستند و می توانند جهانی را تکان دهند.

وی تجلیل از استاد کزازی را تجلیل از فرزانگی دانست و افزود: هرکجا نام کرمانشاه برده شود نام کزازی زنده است و هر کجا نام کزازی برده شود نام کرمانشاه زنده است.

جاسمی ادامه داد: این مراسم به دنبال برنامه های متنوعی چون تجلیل از استاد احمد عزیزی، بهزاد کرمانشاهی، پرفسور همزه ای، استاد جعفر کازرونی، مسعود زنگنه و ل جواری بسیار به جا جلوه می کند.

وی در پایان اظهار داشت: با توجه به تعدد بزرگان فرهنگ و هنر این برنامه در کشور بسیار کم است و امید است با تلاش های بیشتر دستگاههای ذیربط در آینده شاهد تجلیل بیشتر از این اساتید باشیم.