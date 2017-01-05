سودجویی شرکت های وارد کننده محصولات زیبایی پوست

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد علی نیلفروش زاده روز پنج شنبه در شانزدهمین کنگره متخصصین پوست ایران در هتل المپیک تهران، اظهارداشت: متخصصین پوست دغدغه سلامت جامعه را دارند و به دنبال این هستند که با کمترین عوارض، باری از دوش مردم بردارند.

وی با اشاره به سیر صعودی علوم پزشکی در کشور، افزود: رشته پوست سرآمد این رشته ها در دانشگاه های علوم پزشکی تلقی می شود. ولی متاسفانه در نظام سلامت کشور خوب دیده نشده است.

نیلفروش زاده تاکید کرد: برای اینکه مردم از متخصصین پوست خوب خدمت بگیرند، لازم است کوریکولوم های آموزشی در نظام درمان کشور دیده شود.

وی در ادامه با انتقاد از شرکت های سودجو در زمینه واردات دستگاه ها و محصولات زیبایی، گفت: متاسفانه این شرکت ها بدون اینکه مجوز آموزش داشته باشند، خود را جایگزین دانشگاه های علوم پزشکی و انجمن های علمی نموده اند و این مسئله متاسفانه در شهرستان ها بیشتر باب شده و برخی ها هم با آنها همراهی می کنند.

رئیس انجمن متخصصین پوست ایران، افزود: هر کسی که با جان و سلامت مردم طرف است، می بایست تابع قوانین وزارت بهداشت باشد و باید مجوز بازآموزی داشته باشد.

نیلفروش زاده با خطاب قرار دادن دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که در کنگره حضور داشت، گفت: درخواست انجمن متخصصین پوست از شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که موضوع آموزش های آزاد را در شورا مورد بررسی قرار دهند و از وزارت بهداشت بخواهند برنامه آموزشی خودش را ارائه بدهد.