رای سرنوشت ساز «شورای عالی بیمه» مخدوش است

حجت الاسلام و المسلمین احمد مازنی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه بروز نقص دستگاه رای گیری یکی از نمایندگان موافق طرح انتقال شورای عالی بیمه به وزارت بهداشت باید از سوی رئیس مجلس پذیرفته می شد، تصریح کرد: ما برای انتقال شورای عالی بیمه سلامت به وزارت بهداشت فقط یک رای نیاز داشتیم. البته این دست اتفاق ها در مجلس مسبوق به سابقه است.

وی با بیان اینکه دستگاه ها با استفاده از اثر انگشت فعال می شوند، خاطرنشان کرد: بعد از تشخیص اثرانگشت توسط دستگاه، امکان انتخاب رای فراهم می شود. اما به دفعات این اتفاق افتاده که دستگاه اثر انگشت را نمی شناسد و سیستم معیوب است. کما اینکه طی چند روز اخیر بنده دو مرتبه از کارشناس مربوطه درخواست کردم که به وضعیت دستگاه خودم رسیدگی کند.

مازنی در پایان گفت: این اشکال وارد است و هیئت رئیسه باید بررسی کند که آیا لازم است که دوباره رای گیری شود یا خیر، به هر حال وقتی دستگاه ایراد دارد، رای مخدوش است و باید در انتخابات تجدید نظر شود.