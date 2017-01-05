تاکید رئیس جمهوری لبنان بر آمادگی مواجهه با دشمن صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری روزنامه القدس العربی، بعد از اتمام نشست شورای عالی دفاع لبنان به ریاست عون، محمد خیر دبیر کل این شورا در بیانیه ای اعلام کرد: میشل عون بر آمادگی دائم برای مواجهه با دشمن صهیونیستی تاکید و دستورهای لازم برای تداوم عملیات پیشگیرانه برای مقابله با تروریسم و حفظ امنیت کشور را صادر کرد.

وی افزود: شورای عالی دفاع شرایط عمومی کشور را بررسی کرد و از طریق فرماندهان سرویس های نظامی و امنیتی در جریان تدابیر لازم برای حفظ ثبات در مناطق مختلف کشور قرار گرفت.

میشل عون در این جلسه اعلام کرد که هماهنگی میان نیروهای نظامی و سرویس های امنیتی به ویژه برای تبادل اطلاعات، تضمین کننده موفقیت اقدامات اتخاذ شده برای حفظ ثبات و امنیت کشور است.

وی ادامه داد: منشأ تهدیدها علیه لبنان دشمن آشکار یعنی رژیم صهیونیستی و دشمن درجه دو یا همان تروریسم است که هیچ دین و مذهب و قواعدی را نمی شناسد و مسئولیت ما مبارزه با این دو دشمن برای حفظ امنیت کشور و سلامت شهروندان است.