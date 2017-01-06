آموزش؛ بنیادی ترین اصول اجتماعی/ بستر توسعه نیازمند کلی نگری است

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنجشنبه نشست شورای آموزش و پرورش بخش سریش آباد در شهرستان قروه در حالی برگزار شد که به گفته اعضا وجود مشکلات مالی کیفیت آموزشی در منطقه را پایین آورده به گونه ای که بر ارزیابی علمی دانش آموزان تأثیر گذاشته است.

در ابتدای این نشست فرماندار قروه حوزه آموزش و پرورش را از بنیادی ترین محورها در جامعه دانست و از آن به عنوان بستر توسعه، شکوفایی و رشد نام برد و بر رفع نگاه بخشی به کلی نگری تأکید کرد.

به گفته پرویز کولانی آموزش و پرورش کارخانه انسان سازی بوده و بارور کردن نهال دانش جامعه را پیش رو دارد لذا باید تمامی مدارس امروزی متناسب با شرایط به شیوه های نوین آموزشی برسند.

وی مشارکت مردم و حضور خیرین در حوزه آموزش و پرورش و خروج از حرکت های تک بعدی را برای توسعه مهم دانست.

کولانی در ادامه به حساسیت و نقش حوزه آموزش و پرورش در امر انتخابات اشاره کرد و با بیان اینکه یکی از مؤلفه های تحول در جامعه آموزش و پرورش است، افزود: تحول به وجود آمده در تمامی ابعاد به گونه ای است که در برنامه های انتخابی بسیار کارآمد و اثرگذار بوده است لذا موانع نباید اقدامات حساس این حوزه را تحت شعاع قرار دهد.

در ادامه رئیس آموزش و پرورش سریش آباد از فعال بودن ۷۰ واحد آموزشی با ۳ هزار دانش آموز که از این تعداد ۳۰۰ دانش آموز در مراکز شبانه روزی درس می خوانند خبر داد و گفت: وجود بحران اقتصادی در جامعه گریبان آموزش و پرورش را گرفته و این معضلی است بر پایین آمدن کیفیت آموزش در مناطق مختلف و کاهش رغبت میان دانش آموزان و پرسنل را در بر دارد.

عباس حیدری با بیان اینکه تأمین نیازهای اولیه برای دانش آموزان ضروری است، افزود: کیفی سازی مدارس برای آموزش بهتر و رفتن به سمت نیازهای ثانویه ضروری است.