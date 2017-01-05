شکست بارسلونا مقابل تیم ۹ نفره/ مسی امیدها را زنده نگه داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های جام حذفی باشگاههای اسپانیا، کوپا دل ری پنجشنبه شب با برگزاری دیدار تیم های بیلبائو و بارسلونا ادامه یافت که طی آن تیم بیلبائو با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید.

نیمه نخست این بازی با دو گل به سود بیلبائو همراه شد. آریتز آدوریتس در دقیقه ۲۴ گل نخست را به ثمر رساند و در دقیقه ۲۷ نیز ایناکی ویلیام گل دوم را وارد دروازه بارسلونا کرد تا نیمه نخست با بهت آبی اناریها خاتمه یابد.

در نیمه دوم بارسلونا تلاش خود را برای جبران گلهای خورده دوچندان کرد و در دقیقه ۵۳ توسط لیونل مسی به گل رسید.

فشار بارسلونا در ادامه منجر به اخراج دو بازیکن تیم بیلبائو شد. روبن گارسیا(۷۵) و آندر ایتوراسپه (۸۱) از تیم میزبان اخراج شدند.

با این نتیجه بارسلونا امیدوار است در دیدار برگشت که در ورزشگاه نوکمپ برگزار خواهد شد شرایط صعود خود را فراهم کند. این تیم در صورت برتری یک بر صفر می تواند به مرحله یک چهارم نهایی راه یابد.