«جک لو»: با ابزار تحریم ایران را پای میز مذاکره کشاندیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از متن «یادداشت خداحافظی جک لو» بر روی تارنمای وزارت خزانه داری آمریکا، وی در این یادداشت مدعی شد که تحریمهای وزارتخانه متبوع وی علیه ایران در کشاندن مقامات تهران به پای میز مذاکره و کسب توافقی که مانع از دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای می شود، نقشی اساسی ایفا کرده است.

این وزیر دولت اوباما با ادعای پیشبرد سیاستی در جهت افزایش ضریب امنیتی جهان در دوران وزارت خود،‌ تحریمهای وضع شده علیه مسکو را ابزاری معرفی کرد که با وخیم تر ساختن شرایط مالی، تضعیف بنیان اعتماد و کاهش سرمایه گذاری در روسیه امکان پاسخگویی مسکو در خصوص تهاجم به شرق اوکراین و الحاق شبه جزیره کریمه را فراهم ساخت.

جک لو همچنین بر وضع تحریمهای جدید داخلی و چند جانبه علیه کره شمالی به اتهام اقدامات تحریک آمیز پیونگ یانگ در حوزه تسلیحات هسته ای و سلاحهای کشتار جمعی نیز اشاره کرد و مدعی شد که هدف از این تحریمها، اِعمال فشار بر دولتهای یاغی و ارائه محرکهایی آشکار برای توقف رفتار شرارت بار است.