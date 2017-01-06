لزوم حفظ تک بناهای باقی مانده از دوران جنگ در خرمشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد پاک گوهر شامگاه پنجشنبه در نشست کمیته اقتصادی خرمشهر اظهار کرد: در سطح شهرستان خرمشهر بناهایی از دوران جنگ تحمیلی باقی مانده است که بخشی از هویت و معماری قدیمی این منطقه هستند و اگر بگوییم که آنها محکوم به از بین رفتن هستند به قدرت می گویم که این اقدام باعث از بین رفتن هویت ملی می شود.

وی یادآور شد: خرمشهر تنها شهری است که بافت قدیم ندارد و این تک بناها، تنها باقی مانده از گذشته اند که با تخریب آنها اقدام به از بین بردن بخشی از هویت ملی می شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خرمشهر در ادامه اظهار کرد: باید به این بناها توجه ویژه شود چرا که همین ساختمان ها ۲۰ تا ۳۰ سال آینده به یکی از جاذبه های گردشگری خرمشهر تبدیل می شوند.

پاک گوهر با تاکید بر اینکه باید تک بناهای قدیمی باقی مانده از جنگ کاربری جدید داده شود، توضیح داد: این بناها و ساختمان ها بخشی از فضاهای شهری را اشغال کرده اند و متروکه ماندن آنها هم باعث تخریبشان می شود و هم منظر شهری را نازیبا می کند.

وی بیان کرد: می توان این محل ها را در راستای اهداف گردشگری تملک کرد و از آنها استفاده هایی همچون برگزاری کارگاه های صنایع دستی و آموزشی کرد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خرمشهر، مخالفت خود را در مورد تخریب بناهای قدیمی به خاطر تملک شخصی اعلام کرد و از رایزنی با شهردار خرمشهر برای رفع این مشکل خبر داد.

لزوم توجه بر محورهای مختلف گردشگری در خرمشهر

پاک گوهر در ادامه از تعریف شش محور گردشگری برای خرمشهر خبر داد و محور گردشگری تجاری را به عنوان یکی از محورهای مهم جذب گردشگر در خرمشهر برشمرد.

وی تاکید کرد: باید شرایط برای بازدید عمومی با رعایت نکات امنیتی از محل های تجاری همچون بندر و صنایعی همچون صنایع کشتی سازی فراهم شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خرمشهر در ادامه مهمترین مسئله برای توسعه صنایع دستی و گردشگری را وجود زیرساخت ها دانست و بر لزوم برنامه ریزی برای تامین زیرساخت ها لازم تاکید کرد.

وی از جاذبه گردشگری جاده ای نیز به عنوان دیگر جاذبه گردشگری خرمشهر یاد کرد و گفت: در ۵۰ کیلومتری خرمشهر جاذبه های زیبایی برای گردشگری وجود دارد که باید در طول مسیر جاده زمینه را برای حضور گردشگران فراهم کرد.

پاک گوهر برگزاری همایش گردشگری جاده ای را به عنوان راهکار برای معرفی این جاذبه مغفول مانده در خرمشهر پیشنهاد کرد.

تقویت بازار فروش

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خرمشهر در ادامه به موضوع اشتغال بانوان و احداث بازارچه بانوان برای عرضه تولیدات بانوان خرمشهری اشاره کرد و افزود: اگر بنا باشد بازارچه ای ویژه بانوان در شهر ایجاد شود باید شرایط را به نحوی فراهم کرد که هدایای مسئولان و مهمانانی که برنامه های مختلف این منطقه شرکت می کنند، از این بازار تهیه شود.

پاک گوهر همچنین راهیان نور را به عنوان ظرفیتی بزرگ برای رونق بازار فروش تولیدات بانوان در خرشمهر خواند و اظهار کرد: جلسه ای با یکی از مسئولان رده بالای راهیان نور داشتم و از ورود راهیان نور به بازارهای خرمشهر صحبت و در خواست شد که حداقل چهار ساعت برای خرید از بازار خرمشهر را در برنامه راهیان نور اختصاص دهند.

وی عنوان کرد: امیدواریم بازارهای شهر با این حجم زیاد گردشگر رونق گرفته و این اقدام در شکوفایی منطقه موثر باشد.

