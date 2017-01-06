به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار حسینی در جلسه نظارت ستادی منطقه ۱۴ که با حضور مدیران ارشد این معاونت برگزار شد، با اعلام این که ۹۰ درصد افرادی که از ابتدای امسال در تصادفات رانندگی این منطقه شرقی پایتخت جان خود را از دست داده اند، موتورسیکلت سوار بودند، گفت: بیشتر این افراد فاقد کلاه ایمنی بودند و واقعیت این است که امروز، موضوع موتورسیکلت ها به موضوعی مهم و پیچیده در تهران تبدیل شده که می بایست با اولویت و جدیت مورد توجه قرار گیرد.

وی فزود: سه بزرگراه امام علی (ع)، شهید محلاتی و بسیج در محدوده منطقه ۱۴ قرار دارند یا از این منطقه عبور می کنند که در این میان، به ترتیب دو بزرگراه بسیج و شهید محلاتی، شاهد بیشترین تصادفات رانندگی و تلفات ناشی از آن هستند.

وی با تأکید بر این که در برخی مناطق، مشکل ترافیک و حوادث ترافیکی، نقطه ای و در برخی مناطق مانند منطقه ۱۴ با وجود محورهای پر تردد، این مشکل محوری است، اعلام کرد: نقاط و محورهای پر حادثه تهران می بایست به دقت مورد شناسایی قرار گرفته و هر چه سریع تر نسبت به انجام اصلاحات هندسی به منظور آرام سازی و ایمن سازی این محورها اقدام شود.

سن فرسودگی اتوبوس در تهران ۱۰ سال است

معاون شهردار تهران با اعلام این که سن متوسط فرسودگی اتوبوس در تهران ۱۰ سال است، گفت: منطقه ۱۴ تعداد ۱۱۴ دستگاه اتوبوس دارد که نیمی از آنها فرسوده و نیمی نیز نسبتاً فرسوده هستند و تنها دو دستگاه از آنها اتوبوس های نسبتاً نو هستند و از این رو، اولویت ورود اتوبوس های جدید به ناوگان اتوبوسرانی تهران، مناطق جنوبی شهر است، چنانچه ۲۴ دستگاه اتوبوس جدید نیز چند روز قبل وارد منطقه ۱۶ در جنوب شهر شد.

حسینی بار دیگر بر لزوم استفاده از معماران در طراحی و اجرای پروژه های ترافیکی تأکید کرد و افزود: در تمام دنیا برای مراکز مهم شهر همچون پایانه های حمل و نقل عمومی از برجسته ترین معماران استفاده می کنند، چرا که مراکز مهمی مانند پایانه ها، نقاط مهمی هستند که هر روز هزاران نفر به آن می آیند و می روند و از این رو، باید مکان هایی فاخر باشند و البته فراموش نکنیم که فاخر بودن الزاماً به معنای گران بودن نیست، بلکه به مفهوم سلیقه در کار و انجام کار خوب است.

وی با تأکید بر این که خواه این مکان، یک پایانه حمل و نقل عمومی در یک محله پر جمعیت جنوب شهر باشد و خواه یک ایستگاه مترو در یک محله کم جمعیت شمال شهر، تفاوت چندانی نمی کند و ویژگی مشترک این مکان ها، فاخر بودن آنهاست، اضافه کرد: ایستگاه ها و پایانه ها، سازه های مهمی هستند که بر روی روح و روان انبوه مردمی که هر روز از آنها استفاده می کنند، تأثیر می گذارند.

اهمیت ایستگاه ها و پایانه ها از پاریس تا لندن و از استانبول تا دُبی

معاون شهردار تهران با اشاره به این که مراکز حمل و نقل عمومی در همه جای دنیا از پاریس و لندن گرفته تا ریودوژانیرو و بوینوس آیرس و از استانبول و دُبی گرفته تا توکیو و نیویورک از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند، اظهار کرد: واقعیت این است که سازه هایی همچون ایستگاه و پایانه در همه جای دنیا مورد توجه هستند و از مهم ترین نمادهای شهری محسوب می شوند.

حسینی با بیان این که هر گونه پروژه عمرانی در حوزه حمل و نقل شهری با طراحی و معمار شروع می شود، عملیات فنی آن را مهندس ساختمان انجام می دهد و مهندس ترافیک آن را تکمیل می کند، تصریح کرد: در هر پروژه ترافیکی سه رسته مهندس معمار، مهندس ساختمان و مهندس ترافیک باید حضور داشته باشند و این جمع باید با یکدیگر هماهنگ و همراه باشند تا یک کار به شکل مطلوب انجام شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۱۴ در گزارش خود در ابتدای این جلسه با اعلام این که این منطقه به وسعت ۲۲ کیلومتر و با ۶ ناحیه و ۲۱ محله، نیم میلیون جمعیت را در خود جای داده، خاطرنشان کرد: امسال ۳۲ مورد مطالعات ترافیکی در منطقه ۱۴ انجام شده یا در دست انجام است، ضمن این که ۹۳ مورد اصلاحات هندسی نیز در این منطقه اجرا شده است.