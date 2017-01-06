اعطای تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی به بانوان بسیجی کارآفرین خرمشهری

به گزارش خبرنگار مهر عبدالامیر ربیهاوی شامگاه پنجشنبه در نشست کمیته اقتصادی خرمشهربه موضوع مشکلات مالی بانوان خرمشهری برای راه اندازی مشاغل اشاره و بیان کرد: بانوانی بسیجی فعال، می توانند به بسیج اصناف مراجعه کرده و از تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی مشاغل خانگی و اشتغال سازی بسیج بهره مند شوند.

وی از در دستور کار قرار گرفتن طرح تجمیع صنف خیاطی های زنان در خرمشهر نیز خبر داد و اظهار کرد: به دنبال این هستیم که تمام واحدهای تولیدی پوشاک مدارس و زنانه که را در یک جا جمع کنیم که به عنوان برند پوشاک شهرستان باشند و از این از هم پاشیدگی و این فاصله های صنفی کم شود.

رئیس اداره صنعت معدن و تجارت خرمشهر در ادامه به موضوع حمایت نشدن از برخی حرفه و هنرهای بانوان همچون هنر قالی بافی هم پرداخت و گفت: خرمشهر در صنعت قالی باقی در حدود ۱۰ سال پیش حرفی برای گفتن داشت اما بعد از جمع شدن شرکت های فرش شهرستان ها و انتقال آنها به سازمان های صنعت، معدن تجارت استان،س دیگر اختصاص مواردی همچون نخ، دار قالی و سایر خدماتی که در در گذشته ارائه می شده است متوقف شد.

وی افزود: همین امر باعث مشکلات بسیاری و دست کشیدن بسیاری از بانوان قالی باف خرمشهری از این حرفه شد.

ربیهاوی همچنین به درخواست بانوان برای احداث بازارچه ای در مرز شلمچه نیز اشاره و اظهار کرد: احداث بازاچه دائمی صنایع دستی و هنرهای بومی در مرز شلمچه به دلیل محدودیت های امنیتی در حال حاضر مقدور نیست اما در محل نمایشگاه های دائمی منطقه آزاد، هر مدت به مناسبتی محصولات و صنایع دستی بومی عرضه می شود.

رئیس اداره صنعت معدن و تجارت خرمشهر همچنین خواستار تشکیل تشکل مردمی برای پیگیری امور بانوان شد و گفت: با تشکیل یک سازمان مردم نهاد یا سمن در مسائل بانوان، می توان مطالبات این قشر را به صورت رسمی مطرح کرد.

ربیهاوی به سهم ۲۰ برابری میزان مشارکت مردان نسبت به زنان در کشور هم اشاره کرد و افزود: این در حالی است که میزان اشتغال بانوان شهری نسبت به روستایی و میزان اشتغال بانوان تحصیل کرده نسبت به بانوان با تحصیلات پایین تر، کمتر است.

وی با بیان اینکه در هر شهرستان حداقل دو بازار بانوان وجود دارد که در آن از بانوان کارآفرین استفاده شده است، پیشنهاد احداث بازارچه تخصصی بانوان در خرمشهر را داد.

ا