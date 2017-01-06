به گزارش خبرگزاری مهر، خانه نمایش اداره برنامه های تئاتر از این پس به صورت برنامه هفتگی با کمدی خوانی پذیرای تماشاگران و مخاطبان این تماشاخانه می شود. بر این اساس ساعت ۱۸:۳۰ روز شنبه ۱۸ دی ماه نمایشنامه «مرگ در می زند» نوشته وودی آلن با ترجمه نگار شاطریان و کارگردانی مجید علم بیگی روخوانی خواهد شد.

این نمایشنامه توسط امین اکبری نسب، مجید علم بیگی نقش خوانی می شود و مریم عسگری صحنه خوان این اثر است.

علاقمندان به تماشای کمدی خوانی «مرگ در می زند» می توانند شنبه هجدهم دی ماه ساعت ۱۸:۳۰ به خانه نمایش اداره برنامه های تئاتر به نشانی میدان فردوسی، خیابان شهید موسوی، کوچه شهید محمدآقا، پلاک ۳۴ مراجعه کنند.