۱۷ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۲۴

آغاز «کمدی‌خوانی» در خانه نمایش/ «مرگ در می‌زند» روخوانی می شود

تازه ترین دور جلسات نمایشنامه خوانی خانه نمایش اداره برنامه های تئاتر با عنوان «کمدی خوانی» روزهای شنبه هر هفته میزبان مخاطبان تئاتر خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، خانه نمایش اداره برنامه های تئاتر از این پس به صورت برنامه هفتگی با کمدی خوانی پذیرای تماشاگران و مخاطبان این تماشاخانه می شود. بر این اساس ساعت ۱۸:۳۰ روز شنبه ۱۸ دی ماه نمایشنامه «مرگ در می زند» نوشته وودی آلن با ترجمه نگار شاطریان و کارگردانی مجید علم بیگی روخوانی خواهد شد.

این نمایشنامه توسط امین اکبری نسب، مجید علم بیگی نقش خوانی می شود و مریم عسگری صحنه خوان این اثر است.

علاقمندان به تماشای کمدی خوانی «مرگ در می زند» می توانند شنبه هجدهم دی ماه ساعت ۱۸:۳۰ به خانه نمایش اداره برنامه های تئاتر به نشانی میدان فردوسی، خیابان شهید موسوی، کوچه شهید محمدآقا، پلاک ۳۴ مراجعه کنند.

علیرضا سعیدی

