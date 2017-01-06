ارسال پرونده احمدمنتظری به دادگاه تجدیدنظر/حکم به زودی قطعی میشود

حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت پرونده معروف به فایل صوتی منتشر شده آیت الله منتظری و پرونده فرزند این فرد، گفت:با جریان مربوط به انتشار آن فایل صوتی برخورد جدی می شود.

رئیس دادگاه ویژه روحانیت از اعلام اخبار جدید در این پرونده و مرتبط بااین فایل صوتی در آینده ای نزدیک خبر داد و افزود: این پرونده همچنان مفتوح و مختومه نشده است.

دادستان کل کشور در خصوص پرونده احمد منتظری گفت: پرونده این فرد در حال حاضر در مرحله تجدید نظر است اما در آینده نزدیک حکم قطعی برای وی صادر می شود.

به گزارش مهر، احمد منتظری فرزند آیت الله حسینعلی منتظری در جریان انتشار فایل صوتی در دادگاه ویژه روحانیت به دلیل انتشار یک فایل صوتی از پدرش به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، انتشار اسناد سری و تبلیغ علیه نظام به ۲۱ سال حبس تعزیری و خلع لباس محکوم شده بود که بنا به گفته سایت این شخص، شش سال از این حبس درباره او اجرا خواهد شد.

همچنین به گفته خود احمد منتظری به این دلیل که «مجموع اقدامات متهم خلاف شأن روحانیت تشخیص داده شده» او به خلع لباس روحانیت هم محکوم شده بود.