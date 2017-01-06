آخرین جزئیات خسارات زلزله ۵.۱ ریشتری خنج

حسن فیاض پور در خصوص وقوع این زمین لرزه به خبرنگار مهر گفت: این زمین لرزه ساعت شش و ۳۰ دقیقه امروز در چهار روستای خنج به وقوع پیوست.

وی با اشاره به اینکه این زلزله در عمق چهار کیلومتری زمین بوده، اظهار کرد: در ابتدا اعلام شد که این زلزله فقط خسارات مالی در پی داشته است اما پس از اعزام نیرو مشخص شد که چهار نفر کشته شده اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس بیان کرد: در این زمین لزره چهار نفر از اتباع بیگانه که نگهبان یک باغ بودند به دلیل ریزش سقف اتاقک نگهبانی جان خود را از دست داده و یک نفر نیز مصدوم شد.

وی ادامه داد: علاوه بر این در این زمین لرزه نیز سه نفر از مردم زخمی شده که به صورت سرپایی درمان شدند.

فیاض پور در خصوص خسارات مالی این زلزله نیز افزود: بر اساس پیگیری ها تعدادی از منازل مسکونی خشتی، سقف پارکینگ منازل و برخی دیوارها تخریب شده است.

وی با اشاره به اینکه این زمین لرزه باعث قطعی برق نیز شده، ادامه داد: در حال حاضر نیروهای امدادرسان در صحنه بوده و تمام نیروهای مدیریت بحران در آماده باش هستند .