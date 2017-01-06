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۱۷ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۲۷

حضور دردسرساز یک رابط؛

ورود مدیربرنامه مهاجم استقلال به باشگاه ممنوع شد!

ورود مدیربرنامه مهاجم استقلال به باشگاه ممنوع شد!

طبق تصمیم مسئولان باشگاه استقلال، ورود مدیربرنامه کاوه رضایی مهاجم آبی پوشان به این باشگاه ممنوع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کاوه رضایی چند روزی است که در تمرینات استقلال حضور نمی یابد و این موضوع انتقاد سرمربی و مدیران باشگاه استقلال را در پی داشته است.

گفته می شود رضایی به خاطر عدم دریافت مطالبات خود، در تمرینات حضور نمی یابد و تا زمانی که پولش را نگیرد، با تیم تمرین نمی کند.

حسن زمانی عضو هیات مدیره باشگاه استقلال در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: رابط و مدیربرنامه کاوه رضایی بیشترین مشکل را ایجاد کرده است. ما هم به باشگاه گفتیم این رابط حق ورود به باشگاه را ندارد. اصلا این رابط را به رسمیت نمی شناسیم و خود کاوه رضایی شخصا برای مذاکره با مدیرعامل، باید به باشگاه برود.

کد مطلب 3869786

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