ورود مدیربرنامه مهاجم استقلال به باشگاه ممنوع شد!

به گزارش خبرنگار مهر، کاوه رضایی چند روزی است که در تمرینات استقلال حضور نمی یابد و این موضوع انتقاد سرمربی و مدیران باشگاه استقلال را در پی داشته است.

گفته می شود رضایی به خاطر عدم دریافت مطالبات خود، در تمرینات حضور نمی یابد و تا زمانی که پولش را نگیرد، با تیم تمرین نمی کند.

حسن زمانی عضو هیات مدیره باشگاه استقلال در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: رابط و مدیربرنامه کاوه رضایی بیشترین مشکل را ایجاد کرده است. ما هم به باشگاه گفتیم این رابط حق ورود به باشگاه را ندارد. اصلا این رابط را به رسمیت نمی شناسیم و خود کاوه رضایی شخصا برای مذاکره با مدیرعامل، باید به باشگاه برود.