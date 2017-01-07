جزییات دستگیری سارقان منازل در محدوده بازار

سرهنگ امیر هوشنگ امیری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی تماس تلفنی با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره سرقت منزل در محدوده اتوبان محلاتی بعد از پل ری عوامل این یگان سریعا در محل حاضر شده و در بررسی اولیه مشخص شد سارقین بخشی از اموال را سرقت کرده و بخش قابل توجهی را نیز در داخل منزل جمع آوری کرده اند.

با در نظر گرفتن این احتمال که سارقین برای بردن سایر وسایل مجددا به محل مراجعه می کردند، محل به صورت نامحسوس تحت کنترل در آمد و نهایتا دو سارق پس از وارد شدن به منزل بلافاصله هر دو نفر دستگیر و بخشی از اموال سرقتی شامل چندین گوشی همراه و یک دستگاه تبلت و چندین ساعت مچی و ... از آنان کشف شد.

در بررسی های صورت گرفته مشخص شد که اموال سرقتی را در محل دیگری مخفی کرده اند که بلافاصله به محل مراجعه و سایر اموال نیز کشف و به شاکی مسترد شد.

با تشکیل پرونده سرقت هر دو متهم برای تحقیقات تکمیلی در اختیار کارآگاهان پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند. تحقیقات از متهمان همچنان ادامه دارد.