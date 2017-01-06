پایداری اقتصاد دانش بنیان با اتکا به زبان هنر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، وحید احمدی در مراسم اختتامیه دومین جشنواره هنری علوم، تحقیقات و فناوری گفت: این جشنواره با هدف ایجاد گفتمان و فرهنگ سازی در میان آحاد جامعه برگزار شده است.

وی افزود: در عصری هستیم که علم، پژوهش و فناوری شعار اساسی دنیا است و اکنون توسعه به معنای توسعه پایدار مبنا قرار گرفته است.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم زبان هنر را زبان حیات و زندگی عنوان کرد و گفت: اگر مبنای علم، پژوهش، فناوری، توسعه و جامعه را مجموعا به عنوان یک زیست بوم در نظر گیریم باید بگوییم زبان هنر، شریان‌های حیات این زیست بوم است و اجزای آن با زبان هنر صحبت کنند.

احمدی با اشاره به اینکه نظام آموزش باید بر مبنای هنری و تفکر نوین باشد، اظهار داشت: پژوهش از ابتدای حیات دانش آموز باید آغاز شود و این امر نیاز به ابزار هنری دارد و صرفا با آموزش محقق نمی شود.

وی با تاکید بر داشتن رویکرد بین المللی و رعایت استانداردهای بین المللی در انجام امور پژوهشی خاطرنشان کرد: باید در رقابت های بین المللی حضوری اثرگذار داشته باشیم و قطعا توان علمی و فناوری مطلوبی که در دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی کشورمان وجود دارد اگر با ابزار هنر آمیخته شود باعث می شود قدرت و اقتدار علمی ما افزایش یابد.

در پایان این مراسم از تمبر، کاتالوگ و لوح یادمان دومین جشنواره هنری – بین المللی پژوهش، فناوری و نوآوری رونمایی شد.