پیام خانلرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دیدار تیم تکواندو شهرداری ورامین با دانشگاه آزاد در لیگ برتر، گفت: این دیدار برای تیم ما خیلی اهمیت داشت و به همین دلیل برای کسب پیروزی تیم خود را ارنج کردیم. تا رسیدن به هدف نیز فاصله چندانی نداشتیم که متاسفانه با بدشانسی پیروزی را با تساوی عوض کردیم.

وی افزود: این دیدار یکی از بهترین مبارزات لیگ برتر در فصل جاری بود که مشخصه بارز آن تقابل جوانان و ارائه مبارزات ستودنی از سوی آینده سازان تکواندو ایران در قالب هر دو تیم بود. جوانانی که در این دیدار ثابت کردند می توان به آنها در میدانهای بزرگ اعتماد کرد. در تیم ما گودرزی و قوام جوانانی بودند که عالی کار کردند و رقبای خود را شکست دادند.

سرمربی تیم تکواندو شهرداری ورامین در مورد شکست دو ملی پوش این تیم گفت: یعقوبی با آسیب دیدگی جدی مواجه بود و نمی خواستیم از او در ترکیب تیم استفاده کنیم که به اصرار خودش درترکیب قرار گرفت. او با وجود قبول شکست، مبارزه خوبی را به نمایش گذاشت. مردانی هم تلاش خوبی داشت که متاسفانه بازنده شد. اینجا رقابتهای لیگ است و این نوع اتفاقات اجتناب ناپذیر است.

خانلرخانی ادامه داد: هنوز چیزی تمام نشده، تیم ما بعد از دیدار با دانشگاه آزاد، شمال‌شرق را شکست داد و دانشگاه آزاد در مقابل یاسین پیش رو متوقف شد تا اختلاف امتیاز به حداقل برسد. ما به تکرار عنوان قهرمانی خیلی امیدواریم و تا آخرین لحظه برای کسب پیروزی مقابل رقبا و رسیدن به صدر جدول تلاش می کنیم.

وی در پایان با تبریک به سرمربی دانشگاه آزاد برای برگزاری یک مبارزه خود و سطح بالا گفت: لیگ برتر در این دوره با حضور جوانان آینده دار بسیار جذاب و دیدنی است که شاهد حوادث زیادی است و امیدوارم این حوادث به سود تیم ملی رقم بخورد تا بتوانیم برای چهارمین دوره متوالی عنوان قهرمانی را کسب کنیم.