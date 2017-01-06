احتمال رای گیری مجدد برای تعیین تکلیف شورای عالی بیمه

اسدالله قره خانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکل فنی دستگاه رای گیری یکی از نمایندگان به هنگام تصمیم گیری بر سر موضوع انتقال شورای عالی بیمه به وزارت بهداشت، گفت: در اینگونه موارد می بایست مطابق با آیین نامه داخلی مجلس رفتار شود که همان رای نیم به علاوه یک، اعضای مجلس است.

وی ضمن تاکید بر اینکه دکتر شهریاری در صحن علنی مجلس اعتراض خود را اعلام کرد، افزود: حتی بعد از آن مرحله نیز به عنوان یک تذکر، وجود اشکال در سیستم را به بعضی از نواب رئیس گزارش کرده است. اما از آنجا که مجلس به سختی مشغول بررسی موضوع حساس شورای عالی بیمه بود، رئیس مجلس متوجه این تذکر نشد.

این نماینده مجلس در ادامه به اظهارات رئیس مجلس اشاره کرد و گفت: دکتر لاریجانی گفت قرار است سیستم فنی بررسی و صحت و سقم ماجرا مشخص شود تا بعد از آن اعلام نظر صورت گیرد، قطع به یقین در اولین روز کاری مجلس باید این موضوع تکیلف روشن شود.

قره خانی تصریح کرد: در شرایط پیش به وجود آمده احتمال دارد خود رئیس مجلس اعلام نظر یا از مجلس استمزاج کند. مثلا به مجلس اعلام کند که چنین موضوعی پیش آمده و طبق آیین نامه داخلی مجلس حکم نهایی صادر می شود، احتمال دارد حتی رای گیری مجدد نیز انجام شود.