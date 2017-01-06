خودروی الکتریکی با قابلیت شارژ خارق العاده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در نمایشگاه محصولات الکترونیکی مصرفی ۲۰۱۷ آمریکا طرح های اولیه خودروهای متفاوتی با قابلیت های جالب عرضه شدند. یکی از این خودروها FF۹۱ و متعلق به شرکت «فارادی فیوچر» بود.

به گفته ریچارد کیم طراح این خودرو الکتریکی، FF۹۱ هنگام عرضه در بازار در ۲۰۱۸ میلادی، پیشرفته ترین خودروی نوین بازار خواهد بود. به گفته مدیران ارشد این شرکت ساختار این خودرو و همچنین انعطاف پذیری باتری آن سبب می شود FF۹۱ سریعتر از مدل های دیگر وارد بازار شود.

این خودرو می تواند ۶۰۸ کیلومتر را پس از یک بار شارژ طی کند. قدرت موتورهای الکتریکی آن نیز حدود ۱۰۵۰ اسب بخار خواهد بود. همچنین شتاب خودروی برقی آن ازصفر تا ۱۰۰ کیلومتر در ساعت حدود ۲.۳۹ ثانیه است. این شتاب از تمام مدل‌های تولیدی تسلا بیشتر است.

این SUV فضای داخلی جالبی دارد که در آن هیچ دسته ای وجود ندارد و درها با نزدیک شدن دست کاربر، باز و بسته می شوند. همچنین از فناوری «هولوگرام» در شیشه های خودرو استفاده شده که اطلاعات مورد نیاز را در اختیار راننده قرار می دهد.

FF۹۱ مجهز به حسگرهای مختلفی از جمله حسگر دوربین، رادار و لیدر است و به این ترتیب قابلیت های خودران در خودرو نیز فراهم شده است.

هرچند این شرکت تبلیغات زیادی درباره طرح اولیه خودروی جدید خود انجام داده است اما هنوز هم درباره آینده تولید این شرکت ابهاماتی وجود دارد.