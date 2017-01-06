به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، نظامیان رژیم آل خلیفه ضمن یورش به جزیره «ستره» به منازل مسکونی در روستاهای الخارجیه، وادیان، سفاله، مهزه و مرکوبان هجوم بردند و با تخریب اثاثیه و محتویات داخل آن، موجب رعب و وحشت اهالی این مناطق شدند.

بر اساس این گزارش، شاهدان عینی اعلام کردند که به تازگی خانه ها در روستاهای جزیره ستره به طور مداوم، با حملات آشکار و جنایتکارانه از سوی نظامیان آل خلیفه مواجه می شوند.

طبق اعلام شاهدان عینی، عناصر آل خلیفه، موج جدید بازداشت ها در مناطق مختلف بحرین را از سرگرفته اند.

در همین حال، ائتلاف جوانان ۱۴ فوریه در بحرین بر ادامه مخالفت با رویکرد تروریستی رژیم آل خلیفه علیه مردم بحرین تاکید کرد.