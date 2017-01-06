به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد دبیری معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در برنامه تلوزیونی سرزمین ما با بیان اینکه پیش نویس لایحه منع حیوان آزاری در کمیسیون لوایح مطرح شده است، تصریح کرد: چون این موضوع جنبه حقوقی و قضائی دارد قوه قضائیه هم باید در خصوص آن نظر دهد. هفته آینده در کمیسیون لوایح یک بار دیگر این لایحه مورد بررسی قرار می‌گیرد تا از جهت قضائی و کیفری با قوانین ما منطبق باشد سپس آن را به مجلس می‌فرستیم و امیدواریم نمایندگان مجلس به این موضوع پاسخ مناسب دهند.

به گفته وی برای کاهش بحث حیوان آزاری علاوه بر ضمانت اجرایی کیفری محدود کننده باید به آموزش و فرهنگ‌سازی هم توجه شود.

همچنین کتایون جهانگیری فعال حقوق حیوانات با بیان اینکه مساله حیوان‌آزاری از دوم اسفند سال ۹۴ به موضوع جدی تبدیل شد، اظهار کرد: به دنبال جدی شدن این ماجرا پویش هنرمندان حامی محیط زیست راه‌اندازی شد و پس از جدی شدن بحث مقابله با حیوان‌آزاری سازمان حفاظت محیط زیست به این موضوع ورود پیدا کرد و از آن زمان به بعد فعالان حقوق حیوانات و سازمان محیط زیست به دنبال راه‌ حلی بودند تا بتوانند مساله حیوان‌آزاری را کاهش دهند زیرا این موضوع و فیلم‌هایی که از حیوان‌آزاری در فضای مجازی منتشر شده بود جامعه را دچار تالم کرده بود.

به تازگی فیلمی در فضای مجازی در خصوص حیوان‌آزاری منتشر شده است که در آن یک پسر نوجوان گربه‌ای را به شدت مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد. در ادامه علی ذاکری، مسئول روابط عمومی نگهبانان جلگه میناب طی تماس تلفنی به روی آنتن برنامه آمد و در این خصوص توضیح داد: در پی انتشار این ویدئو در فضای مجازی که در یکی از روستاهای شهرستان میناب اتفاق افتاده بود اداره محیط زیست استان و دستگاه قضائی به این موضوع ورود پیدا کردند.

وی با بیان اینکه فرد حیوان آزار یک نوجوان ۱۶ ساله بود، تصریح کرد: این فرد به همراه نوجوان دیگری هفتم دی ماه به مراجع قضائی معرفی شدند اما به شدت اظهار ندامت می‌کردند. نوجوان در فیلم مدعی بود چون این گربه جوجه کبوترهای او را می‌خورده است این رفتار را نشان داده است.

چه کسانی‌ حیوان آزار می‌شوند؟

در ادامه جهانگیری مستندساز در پاسخ به این سوال که چه کسانی به حیوان آزاری روی می‌آورند و دلیل آنها برای انجام این کار چیست، گفت: حیوان آزاری امروز گسترده شده است شما معلم مدرسه‌ای را می‌بینید که به هنگام درس دادن به بچه‌ها حیوان‌آزاری می‌کند. فیلم‌هایی که از آزمایش‌های مدرسه منتشر می‌شود اینها نمونه‌ای است از اتفاقاتی که در خصوص حیوان‌آزاری می‌افتد.

این فعال حقوق حیوانات با بیان اینکه در بحث حیوان آزاری موضوع روانکاوی مطرح است، عنوان کرد: بر اساس اطلاعات دانشمندان یکسری یاخته‌های عصبی در قسمت پیشانی وجود دارد که در افراد ایجاد همدلی می‌کند. کسانی که بیشتر دست به بزه می‌زنند این یاخته‌های عصبی را کمتر دارند.

جهانگیری در ادامه نبود فرهنگ حیوان دوستی در خانواده‌ها را یکی دیگر از دلایل حیوان‌آزاری نامید و گفت:‌ پدران و مادران ایرانی خود در خصوص فرهنگ حیوان دوستی آموزش ندیده‌اند و نمی‌توانند این موضوع را به فرزندان خود منتقل کنند.

اهمیت آموزش در کاهش جرایم

در ادامه ابراهیم محمدی دادستان شهرستان میناب طی تماس تلفنی با بیان اینکه جرم پدیده‌ای است که عوامل مختلفی در ایجاد آن دخیل هستند، تصریح کرد: بیشترین عامل بروز جرایم نبود آموزش در خانواده، مدرسه و رسانه است. شاید اگر آموزش به خوبی انجام شود کمتر شاهد این گونه رفتارها باشیم ما باید به فرزندان خود آموزش دهیم تا به حیوانات احترام بگذارند.

وی در خصوص شیوه برخورد قانونی با حیوان‌ آزاری توضیح داد: عملی را که آموزش نداده‌ایم نمی‌توانیم مورد مجازات قرار دهیم اول باید آموزش و اطلاع‌رسانی صورت گیرد و با تذکر و بیان آثار سوء و اتمام حجت کردن می‌توانیم توقع داشته باشیم که جرم‌هایی از این دست اتفاق نیفتد اما در صورت ارائه تمامی این موارد اگر باز هم حیوان آزاری صورت گرفت و البته حیوان آزار آن را در فضای مجازی منتشر کرد باید بداند که هر دو اقدام جرم است و با آن برخورد شدید خواهد شد.

سلول‌های خشونت طلب بهبود می‌یابند

علی امینی متخصص بیماری‌های اعصاب و روان در رابطه با این که آیا حیوان آزاری جرمی است که از بیماری‌های اعصاب و روان نشأت می‌گیرد، توضیح داد: روند شکل‌سازی سلول‌های مغزی از کوچکی شکل می‌گیرد و اگر فرد در محلی زندگی کند که خشونت در آن زیاد است سلول‌های عصبی در کنترل خشونت ضعیف می‌شوند و حاصل رشد و تکامل مغزی به طور نامتناسب اتفاق می‌افتد. البته اثرات ژنتیکی را هم نباید در این باره فراموش کنیم.

وی با بیان اینکه با قرار گرفتن در محیط‌های مناسب رشد سلول‌های عصبی می‌تواند به سمت بهبودی حرکت کند، عنوان کرد: اگر آموخته‌های درونی فرد را تغییر دهیم سلول‌های مغزی خشونت طلب او به سمت بهبود می‌روند. روان‌درمانی و فرزند پروری از جمله اقداماتی است که می‌تواند باعث کاهش خشونت شود.

در ادامه کتایون جهانگیری با بیان اینکه در خصوص بحث حیوان آزاری خلاء قانونی وجود دارد، گفت:‌ لازم است از رئیس سازمان محیط زیست در خصوص ورود به این موضوع تشکر کنم. ماده واحده منع حیوان آزاری لایحه‌ای است که از سال گذشته بر روی آن کار می‌شود و در کارگروه‌های مختلف جلسات متعددی برگزار شده است و ما امیدواریم که نمایندگان مجلس در این خصوص پاسخ مناسب دهند قانون فرهنگ‌ساز است و می‌تواند عاملی برای کاهش حیوان آزاری شود.