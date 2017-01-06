به گزارش خبرنگار مهر، علیمراد اکبری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در سال ۹۵ هدفگذاری ما در زمینه تجهیز اراضی کشاورزی به سیستمهای آبیاری نوین، بالغ بر ۲۰۰ هزار هکتار بوده است اظهار داشت: تاکنون حدود ۴۳ هزار هکتار از این طرح، عملیاتی شده و ۶۷ هزار هکتار نیز در حال اجرا است.
وی با بیان اینکه بالغ بر ۱۰۰ هزار هکتار از اهداف ما در این زمینه اجرایی شده و یا در دست اجرا قرار دارد، افزود: دلیل این مساله، تخصیص اعتبار دیرهنگام است و به تازگی، با تخصیصهایی که انجام شده، کار شتاب خوبی گرفته است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه، سالانه ۶۰۰ هزار هکتار توسعه روشهای نوین آبیاری، سطوح آبگیر و آببندانها را داریم، گفت: همه این موارد در برنامه ششم توسعه مصوب شده و ما تلاش میکنیم در بحث مدیریت منابع آب و مصرف آن، گامهای موثری برداریم.
اکبری با بیان اینکه در بخش ماشینآلات کشاورزی اقدامات موثری انجام شده است، افزود: میزان تراکتورهایی که در سه سال گذشته توسط دولت توزیع شده، هشت برابر سنوات قبل بوده است؛ ضمن اینکه ما منابع لازم را از محل صندوق توسعه ملی به عنوان تسهیلات در اختیار کشاورزان و بهرهبرداران قرار میدهیم؛ بنابراین در بحث ماشینآلات مشکلی نداریم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: امیدواریم با یک نگاه جامعنگر و با بهرهوری سبز (بهرهوری همراه با حفظ منابع پایه و محیط زیست) بتوانیم منابع آب کشور را حفظ و مدیریت کنیم.
اکبری با اشاره به اینکه تاکنون حدود یک میلیون و ۵۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور، مجهز به سیستمهای نوین آبیاری شده است، گفت: بنابراین بالغ بر ۶ میلیارد متر مکعب آب، در این زمینه صرفهجویی شده است.
به گفته وی، به ازای اجرای هر هکتار سیستم آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی، ۴ هزار و ۴۰۰ متر مکعب آب صرفهجویی میشود.
معاونت امور آب و خاک وزارت کشاورزی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد لوازم و تجهیزات مورد نیاز برای اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار در کشور تولید میشود، گفت: امکان دارد برخی لوازم هوشمند و یا قطرهچکان های خاصی که با فناوریهای جدید در دنیا تولید شدهاند، وارد کشور شود؛ اما در مجموع ما بیش از ۹۰ درصد توانایی تولید تجهیزات مورد نیاز در این زمینه را در کشور داریم.
اکبری درباره اجرای پروژههای مشترک با کشورهای خارجی در این زمینه اظهار داشت: برخی شرکتها از جمله شرکتهای چینی با سرمایهگذاران بخشخصوصی ما کارخانه زدهاند و تکنولوژی خود را وارد ایران میکنند که در این راستا، یکی از برنامههایی که ما در دست اجرا داریم، این است که با یک شرکت چینی در حال انعقاد قرارداد هستیم که بتوانیم سیستم آبیاری تیپ (نواری) را در برنج تست کنیم.
به گفته وی، این اقدام باعث کاهش شدید مصرف آب در کشور می شود.
این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه در انتهای برنامه ششم توسعه قرار است ۱۱ میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی کشور صرفهجویی شود، گفت: این هدف با اقدامات وزارت نیرو، انسداد چاههای غیرمجاز، تغییر الگوی کشت، توسعه روشهای نوین آبیاری، تحویل حجمی آب در زمان و مکان مورد نیاز ما و مدیریت تقاضا محقق خواهد شد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: ما برای اجرای هر هکتار سیستم آبیاری نوین، حدود ۱۰ میلیون تومان اعتبار نیاز داریم که ۸۵ درصد آن، توسط دولت به صورت یارانه پرداخت میشود؛ ضمن اینکه قبلا این یارانه تا ۸۵ درصد بوده؛ اما در برنامه ششم توسعه مصوب شده که میزان آن حداقل ۸۵ درصد باشد.
همچنین محسن جمالیان، رئیس هیاتمدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن کشور که تامینکننده لوله و اتصالات برای اجرای طرح های سیستم های نوین آبیاری و طرف قرارداد وزارت جهاد کشاورزی در این طرح است، اظهار داشت: نیاز وزارت جهاد کشاورزی به انواع لوله و اتصالات آبیاری برای اجرای طرح های سیستم های نوین آبیاری در کشور، حدود ۱۲۰ هزار تن است که تولیدکنندگان ما حدود ۱۰ برابر آن معادل یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن در سال را تامین می کنند.
جمالیان، با بیان اینکه ۱۸۰ شرکت ما در سطوح کیفی A، B و C رتبهبندی شدهاند و نیازمندی بخش کشاورزی را تامین میکنند، گفت: کیفیت محصولات ما تا اندازهای افزایش یافته که میزان شکایات مصرفکنندگان کشاورزی به یک درصد رسیده است.
وی با اشاره به وضعیت خوب صادرات تا پیش از دوران تحریم ها گفت: تا قبل از تحریمها، ما به کشورهایی چون ترکمنستان، افغانستان، ارمنستان و ترکیه صادرات خوبی داشتیم؛ اما بعد از تحریمها این فرصت تقریبا از دست رفته و در حال حاضر شرکتهای ما با حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد ظرفیت خود کار میکنند.
نظر شما