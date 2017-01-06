به گزارش خبرنگار مهر، رمان «تکفیری» که از آثار برگزیده جشنواره پاسدار قلم نیز به شمار می‌رود، با نگاهی به زندگی شهید علی‌اکبر پیرویان تالیف شده است. شهید پیرویان در سال ۱۳۵۹ در حالی که دانشجوی دانشکده علوم پزشکی است به همراه چند تن از همکلاسی‌ها به افغانستان سفر می‌کند تا به مجاهدین افغانستانی در برابر اتحادیه جماهیر شوروی کمک کند.

داستان این رمان با یک سفر شروع می‌شود. دشمن یکی از نیروهای زبده خود را برای انجام سلسله ماموریت‌هایی تروریستی را در پوشش یک بیمار به ایران اعزام کرده تا پس از شناسایی و گردآوری اطلاعات بتواند به جمهوری اسلامی ایران که محور مقاومت در خاورمیانه است ضربه بزند.

آن فرد با ظاهر یک شیخ عرب با عنوان توریست درمانی وارد خاک ایران می‌شود که پس از پا گذاشتن به کشور عناصر موجود در ایران با او مرتبط می‌شوند و عملیات شناسایی طرح‌ریزی می‌شود.

مهدی دُریاب در رمان «تکفیری» فضایی را رقم زده که در آن خواننده بین خیال و واقعیت معلق است و به خوبی این بخش ها را با هم تلفیق کرده است.

این رمان به تازگی برای سومین نوبت تجدید چاپ شده است.

رمان «زایو» نوشته مصطفی رضایی کلورزی اثری در ژانر علمی تخیلی است که حوادث آن در سال ۱۴۲۰ هجری شمسی روایت می‌شود. دورانی که در آن یک بیماری وحشتناک به نام «زی. اُ.» یا «زایو» سراسر دنیا را فراگرفته است و نیمی از جمعیت زمین به واسطه گسترش این بیماری مرده‌اند. در این حال از جانب فلسطین گزارشی به ایران می‌رسد که در آن به وجود یک آزمایشگاه مشکوک در اعماق زمین، در منطقه‌ای در فلسطین اشاره می‌شود. علی پارسا محقق و میکروب‌شناس ایرانی برای یافتن سرنخ‌هایی از زایو و نجات ساکنان زمین از دست این میکروب کشنده با یک گروه آموزش‌دیده برای رفتن به این آزمایشگاه آماده می‌شوند ولی در طول مسیر با اتفاقات عجیبی روبرو می‌شوند که باعث آشنایی آن‌ها با یک تیم حرفه‌ای بین‌المللی در حوزه شناسایی و مبارزه با بیماری‌های میکروبی می‌شود. دکتر پارسا با این تیم همراه می‌شود؛ تیمی که یکی از اعضای اصلی آن یک پژوهشگر سرشناس آمریکایی به نام بیل اسمیت است که علاقه زیادی به تفکر شیعه دارد. همراهی این تیم و آشنایی بیشتر دکتر پارسا و بیل اسمیت در این مسیر زمینه‌ساز اتفاقات جالبی در ادامه داستان می‌شود...

این کتاب به تازگی برای چهارمین نوبت از سوی نشر کتابستان تجدید چاپ شده است

رمان «افعی‌کشی» نیز از نوشته‌ها مهدی کرد فیروزجایی است و به تازگی برای دومین نوبت تجدید چاپ شده است. این رمان که بر مبنای نگاه عمومی مردم به باورهای خرافی نوشته شده است، روایتی از اقدامات یک رمال که از مردم اخاذی کرده و مشکلات بسیاری را برای آنها به وجود آورده است.

مهدی کرد فیروز جایی برگزیده دوم بخش رمان نوجوان هفتمین جشنواره داستان انقلاب است و پیش از این رمان «بهم رسیدن در میانسی» از او توسط انتشارات شهرستان ادب منتشر شده است.