وزارت بهداشت بدون شورای عالی بیمه متولی سلامت نیست

احمد حمزه در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: وقتی تولیت سلامت با وزارت بهداشت است، بهتر است تمام تصمیم گیری های این بخش با این وزارتخانه باشد. در حال حاضر یکی از مراجع اصلی که می تواند دراین حوزه تصمیم بگیرد، شورای عالی بیمه است که متاسفانه در وزارت بهداشت نیست.

وی ادامه داد: برای اینکه وزارت بهداشت بحث تولیت را محقق وتصمیمات خود را در بخش های محوری حوزه سلامت اعمال کند، بهتر است این شورا به وزارت بهداشت منتقل شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر تاثیرگذار بودن رای دکتر شهریاری که به دلیل خراب بودن دستگاه رای گیری محاسبه نشد، تاکید کرد: شکی نیست که رای آقای شهریاری با دلیل خراب بودن دستگاه، خوانده نشد و به حساب نیامد. اگر همین یک رای را حساب کنند، قطعا اتفاق دیگری باید می افتاد و آن انتقال شورای عالی بیمه به وزارت بهداشت است.

وی افزود: احتمالا ریاست مجلس نیز دستور لازم در این خصوص را صادر خواهند کرد.