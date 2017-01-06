ثبات دراعتقادات انقلابی مهمترین ملاک واگذاری مسئولیت به افراد است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا شفیعی زاده در خطبه های این هفته نماز جمعه رشت با اشاره به زندگی امام حسن عسکری(ع) اظهار کرد:از بین ائمه تنها امامی که در ظاهربه حج مشرف نشدند، امام حسن عسکری (ع) بود چرا که در طول دوران زندگی شان به شدت تحت نظرو در بازداشت خانگی بودند.

وی افزود: در این شرایط سخت، امام یازدهم (ع) عهده دار وظایف سنگینی بودند که یکی از آنها، مخفی نگاه داشتن تولد امام زمان (عج) بود چرا که خلفای عباسی می دانستند که کسی متولد می شود و ظهور می کند که دودمان ظلم را در هم می پیچد به همین دلیل به دنبال کشتن این مولود بودند.

پذیرفته شدن تفکر مهدویت، حاصل مجاهدت های ائمه

امام جمعه موقت رشت ادامه داد: در کنار این وظیفه، ایشان باید عده ای از خواص را نیز تولد منجی مطلع می ساختند و همچنین زمینه دوران غیبت ولی عصر(عج) را مهیا می کردند.

حجت الاسلام و المسلمین شفیعی زاده تصریح کرد: اینکه امروز در بین شیعیان موضوع غیبت جا افتاده و پذیرفته ایم، به دلیل مجاهدت های امام حسن عسکری (ع) است.

وی با بیان اینکه در زمان امام یازدهم (ع) نحله های فکری و فتنه های زیادی شکل گرفت گفت: ایشان همچنین وظیفه سنگین حفظ دین مردم و مبارزه با انحرافات دینی را نیز به عهده داشتند چرا که در آن زمان افراد زیادی سعی درمنحرف کردن اذهان مردم به ویژه مسلمانان داشتند.

خطیب جمعه رشت خاطرنشان کرد: اگر امروز از نظر مبانی دینی و به ویژه در بخش مهدویت دارای ریشه های قوی و مستحکم هستیم، دلیل آن مجاهدت هایی است که ائمه اطهار انجام داده اند.

امام جمعه موقت رشت تصریح کرد: حضرت معصومه (س) بر مردم ایران و جهان اسلام حق فراوانی دارند چرا که بخشی از انقلاب ما با الهام از وجود مبارک ایشان در شهر قم به وقوع پیوسته است که یکی از مهمترین آنها همین قیام ۱۹ دی مردم قم است.

برجام نتیجه ملموس برای مردم نداشت

حجت الاسلام و المسلمین شفیعی زاده در ادامه سخنان خود با بیان اینکه مردم از شنیدن مشکلات خسته شده اند گفت: هرچند بیان مشکلات اقتصادی تکراری شده است ولی اگر ما نگوییم شبکه های معاند نظام آنطور که خودشان می خواهند بیان کرده و بهره برداری سیاسی می کنند.

وی اظهار کرد: شرایط اقتصادی مردم مناسب نیست و مسئولان نباید اجازه دهند که بیشتر از این به مردم فشار آید.

خطیب جمعه رشت افزود: در هشت سال گذشته ارزش پول ملی ما به یک سوم رسیده و این کاهش ارزش پول، بر همه چیز تأثیر می گذارد به همین دلیل باید با عزم ملی چاره ای برای آن اندیشید.

حجت الاسلام و المسلمین شفیعی زاده تصریح کرد: به رغم اینکه بارها گفته شد با اجرای برجام مشکلات اقتصادی کشور حل می شود ولی مردم از برجام خیری ندیدند و قیمت مایحتاج مردم بالا رفته و سفره مردم کوچک شده و تا زمانی که مردم تأثیرات را به چشم نبینند، چیزی را باور نمی کنند.

واگذاری مسئولیت ها به افراد با ثبات انقلابی

وی در ادامه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان کشوری گفت: همانطور که رهبر فرمودند، عوامل پیشرفت کشور چند عنصر است که یکی از آنها پرداختن به معنویات در کنارتخصص است و باید امور کشوربه دست جوانان انقلابی داده شود نه افرادی که در اعتقادات خود متزلزل هستند.

امام جمعه موقت رشت تأکید کرد: مهمترین ملاک برای واگذاری مسئولیت ها به افراد، ثبات در اعتقادات انقلابی است و این مهم یکی از مهمترین عوامل پیشرفت کشور است.

حجت الاسلام و المسلمین شفیعی زاده همچنین به حوادث تروریستی در کشور ترکیه اشاره و خاطرنشان کرد: این اتفاقات تلخ نتیجه جانبداری های ترکیه از جنایت های داعش در سوریه است و کشورهای دیگرهمچون عربستان که حامی داعش بوده اند نیز باید منتظر چنین روزی باشند.

وی افزود: بدون شک خون مردم بی گناه یمن نیز به بار نشسته و گریبان آل سعود را نیز خواهد گرفت.

حجت الاسلام و المسلمین شفیعی زاده خاطرنشان کرد: بحران سوریه با راهنمایی های رهبری و حمایت های ولی عصر(عج) و رشادت های فرزندان ایران به تقویت اقتدار ایران منجر شد چرا که جبهه حق همواره پیروز است.