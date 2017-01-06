انفجار منزل مسکونی به دلیل نشت گاز/ مرد ۶۰ ساله جان باخت

سیدجلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۹.۳۴ دقیقه صبح امروز حادثه انفجار در خیابان منصور شرقی بعد از اتابک به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله نیروهای امدادی یک ایستگاه با تجهیزات کامل و در کمتر از دو دقیقه در محل حادثه حاضر شدند.

ملکی گفت: با حضور آتش نشانان در محل حادثه مشخص شد انفجار در انبار ده متری مملو از لوازم خانگی و به مساحت ۵۰ متر اتفاق افتاده که به موجب آن تمامی درها، پنجره ها و سقف انبار ویران شده است.

وی افزود: بر اثر این انفجار تمامی وسایل داخل انبار به بیرون پرتاب شده و به ساختمان های مجاور نیز آسیب وارد کرده بود.

ملکی گفت: علاوه بر انفجار و تخریب در و پنجره ها باعث آتش سوزی در محل حادثه نیز شده بود از این رو آتش نشانان اقدام به خاموش کردن شعله های آتش کردند از آنجایی که هیچ یک از همسایه ها حضور فردی را در داخل انبار گزارش نداده بودند اما آتش نشانان پس از اطفای حریق در حین جستجو با پیکر مردی ۶۰ ساله رو به رو شدند که زیر لوازم مدفون شده بود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت: جسد مرد ۶۰ ساله تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل حادثه شد و تکنسین های اورژانس در همان دقایق اولیه حادثه اعلام کردند.

ملکی درباره علت وقوع حادثه نیز گفت: علت وقوع حادثه نشت گاز از کپسول ۱۱ کیلویی داخل انبار اعلام شد که با روشن شدن چراغ و ایجاد جرقه منجر به انفجار و در نهایت آتش سوزی محل حادثه شده بود.