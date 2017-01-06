۱۷ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۵۵

بنیانگذار رشته روماتولوژی کودکان؛

بازنشستگی در شغل معلمی و پزشکی وجود ندارد

بنیانگذار رشته روماتولوژی کودکان گفت: بازنشستگی در شغل معلمی و پزشکی وجود ندارد و از خدا می‌خواهم تا آخرین لحظات عمرم بتوانم در این حرفه خدمت کنم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر یحیی عقیقی در مراسم تجلیل اش با بیان گوشه‌ای از زندگینامه خود گفت: از خدا می‌خواهم تا آخرین لحظات عمرم بتوانم در این حرفه خدمت کنم که اگر چیزی می‌دانم – که نمی‌دانم – به دانشجویان بیاموزم و اگر چیزی نمی‌دانم – که نمی‌دانم – از آنان بیاموزم.

عقیقی با سپاس ویژه از همسرش که علیرغم مشکلات جسمی، همواره همراه و یاور وی بوده‌؛ گفت: اگر توفیقاتی در زندگی داشته‌ام به‌واسطه حمایت‌های خانواده به‌خصوص همسر گران‌مایه‌ام بوده است و امیدوارم خداوند به این بنده حقیر توفیق عنایت فرمایند که تا آخرین لحظه عمرم در خدمت استادان، دانشجویان و بیماران عزیزم باشم.

مراسم تجلیل و تکریم مقام استاد یحیی عقیقی با حضور رئیس، معاونین، مدیران، استادان پیشکسوت و استادان گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران روز پنجشنبه ۱۶ دی ۹۵ برگزار شد.

در این مراسم همچنین شاگردان، استادان همکار و سایر مسئولان دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز سخنانی در تمجید از رفتار و منش این استاد ایراد کردند.

در این مراسم از تمبر یادبود دکتر عقیقی رونمایی شد و با اهدای هدایایی به استاد، از ایشان تجلیل به عمل آمد.

