بازنشستگی در شغل معلمی و پزشکی وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر یحیی عقیقی در مراسم تجلیل اش با بیان گوشه‌ای از زندگینامه خود گفت: از خدا می‌خواهم تا آخرین لحظات عمرم بتوانم در این حرفه خدمت کنم که اگر چیزی می‌دانم – که نمی‌دانم – به دانشجویان بیاموزم و اگر چیزی نمی‌دانم – که نمی‌دانم – از آنان بیاموزم.

عقیقی با سپاس ویژه از همسرش که علیرغم مشکلات جسمی، همواره همراه و یاور وی بوده‌؛ گفت: اگر توفیقاتی در زندگی داشته‌ام به‌واسطه حمایت‌های خانواده به‌خصوص همسر گران‌مایه‌ام بوده است و امیدوارم خداوند به این بنده حقیر توفیق عنایت فرمایند که تا آخرین لحظه عمرم در خدمت استادان، دانشجویان و بیماران عزیزم باشم.

مراسم تجلیل و تکریم مقام استاد یحیی عقیقی با حضور رئیس، معاونین، مدیران، استادان پیشکسوت و استادان گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران روز پنجشنبه ۱۶ دی ۹۵ برگزار شد.

در این مراسم همچنین شاگردان، استادان همکار و سایر مسئولان دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز سخنانی در تمجید از رفتار و منش این استاد ایراد کردند.

در این مراسم از تمبر یادبود دکتر عقیقی رونمایی شد و با اهدای هدایایی به استاد، از ایشان تجلیل به عمل آمد.