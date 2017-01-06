حریف عربستانی پرسپولیس به دنبال خرید هفت و نیم میلیون دلاری!

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان باشگاه الهلال عربستان با نظر «رامون دیاز» سرمربی این تیم به دنبال جذب یک بازیکن خارجی برای تقویت تیم هستند.

الهلال که یکی از حریفان پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا است، قصد دارد یک مهاجم گلزن را به مجموعه این تیم اضافه کند تا در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا و لیگ عربستان مشکلی نداشته باشد.

بر این اساس، مذاکراتی با «نیکولاس بلاندی» مهاجم آرژانتینی تیم «سن لورنزو» صورت گرفته است؛ خریدی که برای الهلال ۷ و نیم میلیون دلار آب می خورد. این خبری است که یکی از روزنامه های عربستانی آنرا منتشر و اعلام کرده است الهلال منتظر پاسخ نهایی این مهاجم است.