به گزارش خبرنگار مهر، سلمان منصوری ظهر جمعه در حاشیه برنامه‌ریزی برای برگزاری مسابقات جوانان تیراندازی با کمان به میزبانی اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: تاکنون این رشته ورزشی در مدارس دایر نشده و این در حالی است که تیراندازی با کمان یکی از رشته‌های مدال‌آور استان محسوب می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر این رشته ورزشی در تمامی شهرستان‌ها و دو دانشگاه آزاد و دانشگاه محقق فعال شده است اما بر اساس تصمیمات مشترک با آموزش‌وپرورش استان در نظر داریم این رشته ورزشی را در گروه برنامه‌های ورزشی مدارس قرار دهیم.

رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان با تأکید به اینکه این مهم از طریق وزارت ورزش و جوانان پیگیری می‌شود، ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک رشته تیراندازی با کمان در برنامه‌های آموزشی مدارس قرار گیرد.

منصوری به استعدادهای قابل‌توجه این رشته ورزشی در استان اردبیل اشاره کرد و بیان داشت: برنامه استعدادیابی برای ۱۳۵ دانش‌آموز دختر و پسر پنجم ابتدایی برگزار شد که از بین آن ها ۲۵ نفر استعداد برتر انتخاب شدند و برای حضور در تیم ملی نیز استعداد سنجی خواهند شد.

وی متذکر شد: این نتایج نشان می‌دهد در صورتی که تیراندازی با کمان در مدارس استان دایر شود، حرف برای گفتن خواهیم داشت.

رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان همچنین به برنامه‌ریزی جهت میزبانی مسابقات جوانان و آزاد تیراندازی با کمان اشاره کرد و گفت: این مسابقات در سه‌ماهه اول سال آینده برگزار می‌شود.

منصوری تأکید کرد: علاوه بر این در نظر داریم اردوی تیم ملی را در سرعین و اردبیل در سال آینده دایر کنیم.