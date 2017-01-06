۱۷ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۳۳

حشد شعبی اعلام کرد؛

آزادسازی هفت منطقه استراتژیک در محور غربی «الانبار»

نیروهای «حشد شعبی» هفت منطقه استراتژیک واقع در محور غربی استان «الانبار» عراق را از تصرف تروریست های تکفیری داعش خارج کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، نیروهای حشد شعبی هفت منطقه استراتژیک در غرب استان «الانبار» را از تصرف تروریست های تکفیری داعش خارج کردند.

بر اساس این گزارش، «ناظم الجغیفی» از فرماندهان حشد شعبی در این ارتباط تصریح کرد: این هفت منطقه استراتژیک با کمک نیروهای ارتش و پشتیبانی هوایی جنگنده های عراقی آزاد شدند.

طبق اعلام این فرمانده عراقی، اسامی مناطق آزادشده عبارتند از: «الدوسه»، «التیل»، «الصفه»، «وادی الأخضر»، «وادی عبید شمالی»، «وادی عبید شرقی» و مناطق نزدیک به دوراهی «الصکره».

این فرمانده عراقی همچنین گفت: تروریست های تکفیری داعش بسیاری از ساختمان های واقع در محور غربی الانبار را برای جلوگیری از پیشروی های نیروهای عراقی بمب گذاری کرده بودند.

