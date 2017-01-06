مسئولان کشور به فکر معیشت، بیکاری و اشتغال مردم باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی در خطبه های این هفته نماز جمعه قزوین که در مسجدالنبی برگزار شد اظهارداشت: امام حسن عسگری (ع) در رسیدن به مقام انسانیت و تقوای الهی رهنمودهایی دارند که عمل به آنها سعادت انسان را بیمه می کند.

وی افزود: حضرت می فرمایند عزت و شرف انسانی خود را هرگز به تاراج نگذارید و در برابر هر ناکسی سر تسلیم فرود نیاورید تا عزت شما حفظ شود و مردانگی و جوانمردی چیزی نیست که براحتی آن را نادیده بگیرید و مجانی هزینه اش کنید.

رانت خواری و دروغ مهمترین منکر است

امام جمعه قزوین بیان کرد: بسیاری از گرفتاری های جامعه ناشی از دروغ و گسترش منکرات اساسی است که باید نسبت به آن حساس باشیم.

وی تصریح کرد: دروغ گویی، رانت خواری، رشوه، پارتی بازی، حقوق های نجومی مهمترین منکرات جامعه است که نباید این مسائل اساسی را فراموش کرده و به منکرات کوچکتر مشغول شویم.

خطیب جمعه قزوین گفت: تا دروغ هست اشتغال و تورم در کشور حل نمی شود لذا انتظار داریم مسئولان از تورم واقعی یک گزارش درست بدهند و مردم را در جریان امور قرار دهند.

وی یادآورشد: وقتی گفته می شود تورم کاهش یافته و در یک آمار ۷۰۰ هزار شغل و در یک آمار یک میلیون و ۵۰۰ هزار شغل ایجاد شده یعنی ما دیگر در سال آینده نباید هیچ بیکاری داشته باشیم اما در عمل این گونه نیست و مردم چیزی احساس نمی کنند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین اضافه کرد: یک گزارش شفاف و دقیق به مردم بدهید و خیال همه را راحت کنید تا بدانیم در چه شرایطی هستیم.

عابدینی اظهارداشت: انسان باید بصیر باشد و در مسائل تفکر و اندیشه کند زیرا کلید گشایش درهای حکمت الهی اندیشه در کارهاست.

وی اضافه کرد: انسان مومن در کنار اندیشه و بصیرت باید همیشه به فکر مرگ باشد تا خطا نکند و زیاد به فکر خدا و مرگ بودن انسان را در مسیر سازندگی هدایت می کند.

وزیر امور خارجه سخنان اوباما را مرور کند

امام جمعه قزوین در خطبه دوم نماز با انتقاد از مذاکرات برجام و نتایج آن گفت: آقای ظریف اعتراف کرد که اعتماد به آمریکا اشتباه بوده که اگر این گفته تایید شود بهترین جمله ای است که اظهار شده اما از وزیر خارجه انتظار داریم یک بار دیگر آخرین اظهارات اوباما و جان کری را مرور کند.

آیت الله عابدینی تصریح کرد: سران استکبار گفته اند ما در برجام سیستم هسته ای ایران را عقب انداختیم و حالا نوبت موشک های ایران، حمایت از سوریه و سید حسن نصرالله و مسائل منطقه است که اگر این صحبتها را مرور کنند حتما باید از ملت عذرخواهی کنند و بگویند اشتباه کرده اند.

مسئولان استان به مسائل اقتصادی توجه کنند

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین در ادامه خطبه های نماز به اهمیت مسائل اقتصادی و معیشت مردم هم اشاره کرد و یادآورشد: در استان از مسئولان بویژه استاندار محترم که زحمت هم می کشند انتظار داریم به مسائل اقتصادی و اشتغال توجه بیشتری کنند.

وی اضافه کرد: امیدواریم به خاطر نزدیک شدن به انتخابات کارهای اقتصادی و مهم استان تعطیل نشود و استاندار محترم برای حل مشکل بیکاری، واحدای بحرانی و وضعیت اقتصادی استان که حال خوبی ندارد بیشتر همت کنند.