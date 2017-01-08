آزاده مویدی‌فرد بازیگر تئاتر که این روزها در نمایش «خانه پاکیزه» به کارگردانی مشترک سروش طاهری و مانلی حسین پور روی صحنه است در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نقشی که در این نمایش ایفا می کند، گفت: «خانه پاکیزه» یک کمدی موقعیت و وضعیت است و بار دیالوگی چندانی ندارد. در واقع خود من نیز بیشتر به چشم کمدی موقعیت به این نمایش نگاه می کنم. من نقش ماتیلد را بر عهده دارم که اتفاقاتی که برای این شخصیت در طول کار می افتد در عین اینکه ناراحت کننده است، خنده دار نیز است.

وی ادامه داد: شخصیت ماتیلد کسی است که مادرش از شدت خنده با یک لطیفه از دنیا رفته و پدر او نیز خودکشی کرده است. در حقیقت روایت زندگی ماتیلد روایتی خنده دار است و در ذات خود احتیاجی به پرداخت های دیگر ندارد و همین روایت است که توانسته او را به یک شخصیت دوست داشتنی تبدیل کند.

بازیگر نمایش «خانه پاکیزه» یادآور شد: اجرای این نقش به تعریف درست از آن برمی‌گردد بنابراین من نیز تلاش کردم با پایبندی به استخوان بندی درست این شخصیت آن را به مخاطب نزدیک کنم چون معتقدم حتما برای مخاطب جذاب است که شخصی وجود دارد که می تواند کسی را تا زمانی که او از خنده بمیرد، بخنداند.

مویدی فرد اظهار کرد: در همین راستا کسی که قرار است این نقش را بازی کند نمی تواند به آسانی به ایفای آن بپردازد و یا به سادگی از کنارش عبور کند چرا که این شخصیت سطحی نیست و لایه های پنهان و عمیقی دارد.

وی با اشاره به تاثیر عوامل گوناگون در جذب مخاطبان تئاتر تصریح کرد: معتقدم جذابیت اثر بستگی به ژانر نمایش ندارد بلکه به شکوه اثر وابسته است چون معتقدم یک اثر نمایشی باید شکوه داشته باشد. تماشاگر خاص تئاتر را امروزه نمی توان تنها با روایت ساده یک اثر در سالن نگه داشت چون امروزه چشمان مخاطبان تئاتر پر از آثار گوناگون است و به همین دلیل سخت تر از گذشته می توان مخاطب خاص تئاتر را راضی نگه داشت.

این بازیگر تئاتر درباره مخاطبان عام تئاتر نیز یادآور شد: مخاطب عام به خوبی می داند زندگی مانند این نمایش شوخی است و باید به مخاطب عام متذکر شد که همه چیز در جریان زندگی کمدی بوده و مانند یک شوخی به نظر می رسد بر همین اساس است که من نیز فکر می کنم که کمدی شبیه زندگی خود انسان هاست.

وی در پایان صحبت هایش ضمن تاکید بر این امر که با این تفکر که سبک نمایش می تواند نجات دهنده مخاطب باشد مشکل دارد، بیان کرد: معتقدم که نحوه اجرای یک اثر نمایشی است که می تواند یک مخاطب را به سالن اجرای نمایش بکشد.

مانلی حسین پور، سروش طاهری، گیتی قاسمی، معصومه کریمی، آزاده مویدی فرد، میلاد محمدزاده و پریا مددی بازیگران نمایش «خانه پاکیزه» هستند که به کارگردانی سروش طاهری و مانلی حسین پور تا ۲۰ دی ماه در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه است.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: «لین» پزشکی آمریکایی است که پاکیزگی و سفیدی خانه اش را بیش از هر چیز دیگر دوست دارد، او خدمتکار برزیلی دارد که هیچ علاقه ای به خدمتکاری ندارد. خواهر لین که زنی وسواسی است با خدمتکار خانه زد و بند می کند تا هر روز خانه را تمیز کند و از طرفی چارلز، همسر لین عاشق یکی از بیمارانش شده است و ...