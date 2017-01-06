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۱۷ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۵۶

مدیرکل مدیریت بحران فارس:

اسکان خسارت دیدگان زلزله خنج آغاز شد

اسکان خسارت دیدگان زلزله خنج آغاز شد

شیراز _ مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس گفت: طی بررسی های اولیه حدود ۲۰۰ منزل بیش ۳۰ تا ۶۰ درصد خسارت دیده اند که مراحل اسکان ساکنین این مناطق زلزله زده آغاز شد.

حسن فیاض پور در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در ۴ روستای زلزله زده ۳۵۶ خانوار سکونت داشته اند افزود: ۱۵۲ واحد در گذشته با استفاده از تسهیلات مقام سازی شده بود و ۲۰۴ واحد دیگر نیز در حال انجام کار و یا هنوز مقاوم سازی نشده بود.

وی تصریح کرد: روستاهای تخته، سیف آباد، خیرآباد و چاه طلا در این زمین لرزه خسارت دیده اند که در دو روستا ۸۶ واحد بین ۳۰ تا ۶۰ درصد خسارت براورد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس با اشاره به اینکه خسارت کل روستاها نیز بین ۳۰ تا ۶۰ درصد است، گفت: این زمین لرزه ۴ کشته داشته و تیم های مدیران بحران فارس، هلال احمر و بنیاد مسکن در حال ایجاد کمپ برای خسارت دیدگان هستند.

کد مطلب 3869950

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