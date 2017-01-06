به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد در مصلای الغدیر این شهر در سخنانی با سفارش همگان به تقوای الهی اظهار داشت:تقوا چیزی جز ایمان به خدا و خدمت به مردم نیست.

وی با اشاره به حدیثی از امام حسن عسگری(ع) گفت: دو خصلت بوده که بالاتر از ـن وجود ندارد که یکی ایمان به خدا و دیگری نفع و سود رساندن به مردم است.

ترویج بی بند و باری سوغات استعمار است

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به شنبه سالروز ولادت امام حسن عسگری(ع) بیان داشت: این امام بزرگوار در مدت ۲۸ سال از عمر پر برکت خود با فعالیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی در راستای حفظ اسلام تلاش کرد و در برابر افکار ضد اسلامی ایستادگی و مبارزه کرد و زمینه را برای دوران غیبت امام زمان(عج) فراهم کرد.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه در ادامه سخنان خود با اشاره به جمعه ۱۷ دی ماه سالروز اجرای طرح استعماری کشف حجاب به دست رضاخان در کشور ایران عنوان کرد: رضاخان بعد از سفر به ترکیه و الگو گیری از «آتاترک» در ایران کشف حجاب را به راه انداخت و با کشف حجاب بزرگترین ضربه را به شخصیت دینی و اجتماعی زنان وارد کرد.

وی با بیان اینکه شخصیت زن در عفت، پاکدامنی و رعایت حجاب است گفت: مقام زن در این بوده که خود را در برابر نامحرم حفظ کند چرا که خداوند شخصیت زن را در پاکدامنی او قرار داده است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه زنی که با پوشش نامناسب در جامعه حاضر می شود خیال نکند که دارای شخصیت است چرا که زینت زن در پاکدامنی و عفت اوست بیان داشت: باید بدانیم که استعمارگران برای اینکه در کار خود موفق شوند اولین اقدامی که انجام می دهند این بوده که بی بند و باری و بی حجابی را در جامعه رواج می دهند.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه بی حجابی و بدحجابی ریشه در استعمار دارد و اگر وضعیت حجاب جامعه نامناسب است دست استعمار در کار است گفت: ترویج بی بند و باری سوغات استعمار است.

قیام ۱۹ دی مردمی بودن انقلاب امام(ره) را نشان داد

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ۱۹ دی ماه سالروز قیام خونین مردم قم علیه رژیم شاه اشاره کرد و گفت: این قیام یک نقطه درخشنده در تاریخ انقلاب اسلامی بوده و بعد از اینکه در ۱۷ دی ماه روزنامه اطلاعات در مقاله ای به امام(ره) توهین کرد مردم در درب خانه های مراجع و اساتید تجمع آرامی داشتند و اعتراض خود را در این رابطه اعلام کردند و در تاریخ ۱۹ دی ماه بعد از حضور مردم در میدان شهدا از سوی ساواک و رژیم شاه مورد حمله قرار گرفتند و تعدادی کشته و تعدادی زخمی شدند.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه قیام ۱۹ دی ماه اولین رویداد ماندگار بعد از قیام ۱۵ خرداد بود گفت: این قیام ها ادامه پیدا کرد تا منجر به پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن شد.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه قیام ۱۹ دی ماه برای دنیا یک جرقه بود که نشان داد شاه در دل مردم جای ندارد و حکومت شاه متزلزل است بیان داشت: آمریکا و غرب با این قیام فهمید که ارکان حکومت شاه متزلزل بوده و نتوانستند در برابر سیل خروشان مردم ایستادگی کنند و جلوی انقلاب را بگیرند.

وی تصریح کرد: قیام ۱۹ دی ماه ماهیت اسلامی و مردمی بودن انقلاب امام(ره) را به رخ دنیا کشید.

بگو مگوی مسئولان زیبنده نظام نیست

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد در ادامه سخنان خود به ۲۰ دی ماه سالروز وفات حضرت معصومه(ع) اشاره کرد و گفت: این حضرت دارای مقام و فضیلت های بالا و فراوانی بوده که یکی از آنها مقام شفاعت است.

آیت الله میرعمادی افزود: در این راستا زیارت این حضرت تاکید شده و اگر این امر امکان ندارد زیارت نامه حضرت معصومه در روز وفات ایشان باید خوانده شود چرا که این حضرت دارای مقام شفاعت است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه متاسفانه طی چند هفته اخیر شاهد بگو و مگوی بی فایده بعضی از سران قوا کشور هستیم گفت: متاسفانه اینها رسانه ای شد و در سطح جامعه نیز مطرح شد.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه این بگو و مگو ها زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیست گفت: مسئولان قوا در جمهوری اسلامی ایران از جایگاه والایی برخوردار هستند و آنها باید مردم را نصیحت کنند نه اینکه مردم آنها را نصیحت کنند.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه گاهی مسائلی اتفاق می افتد که اختلافات سران قوا به سطح جامعه کشیده می شود افزود: این امر برای جامعه مضر است و باعث دلسردی و بی اعتمادی به مسئولان نظام می شود.

وی با تاکید بر اینکه رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه اگر با هم اختلاف دارند در یک اتاق بنشینند و اختلافات خود را حل کنند تصریح کرد: نباید شرایط به گونه ای باشد که مقام معظم رهبری دغدغه وحدت مسئولان را داشته باشند و در این زمینه هشدار بدهند.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد تاکید کرد: مسئولان خودشان مشکلات خود را حل کنند و اختلافات مسئولان به سطح جامعه کشیده نشود.

مردم از پروازهای فرودگاه خرم آباد استقبال کنند

آیت الله میرعمادی در ادامه سخنان خود با اشاره به اجرای طرح توسعه فرودگاه خرم آباد بیان داشت: فرودگاه در هر شهری موجب توسعه و پیشرفت می شود چرا که زمینه برای حضور مسئولان و سرمایه گذاران را فراهم می کند گفت: امروز بعد از اجرای طرح توسعه زمنیه برقراری پروازهای تهران و مشهد در فرودگاه خرم آباد فراهم شده که این پروازها نیاز به استقبال مردم دارند.

وی با بیان اینکه این پروازها نیاز به استقبال مردم دارد و باید شخصیت های حقیقی و حقوقی از پروازهای فرودگاه خرم آباد استقبال کنند گفت: اگر مردم از پروازهای فرودگاه خرم آباد استقبال نکنند پروازها لغو و کنسل می شوند.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر ضرورت استقبال از پروازهای فرودگاه از سوی مردم به خصوص پرواز مشهد بیان داشت: باید از پروازهای فعلی استقبال شود تا زمینه برای برقرای پروازهای عتبات عالیات و حج نیز در این فرودگاه فراهم شود.

ضرورت کمک خیران برای تکمیل زائرا سرای لرستان در مشهد

آیت الله میرعمادی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به ساخت زائرا سرای مردم لرستان در مشهد مقدس اشاره کرد و گفت: این زائر سرا در زمینی به مساحت ۵۰۰ متر مربع بنا گذاشته شده و مقدمات کار برای احداث این زائر سرا از قبیل مجوز، نقشه، طراحی و ... نیز انجام شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر این زائر سرا در هشت طبقه در حال احداث است بیان داشت: اسکلت این زائر سرا تمام شده و سقف دو طبقه از آن نیز زده شده و نیاز به کمک برای تکمیل دارد.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه این زائر سرا متعلق به مردم لرستان است گفت: این زائر سرا غیر از مردم متعلق به هیچ کسی نیست و کسی نمی تواند ادعای آن را داشته باشد.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه هم اکنون این زائر سرا برای تکمیل نیاز به مساعدت و کمک افراد خیر و نیکوکار دارد افزود: امیدواریم که زمینه برای تکمیل این زائر سرا در مشهد مقدس توسط مردم و افراد خیر به عنوان یک باقیات و صالحات فراهم شود.