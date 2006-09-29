ذوب آهن متحول شده است / فدراسيون هر چه زودتر برنامه خود را براي پايان بي نظمي ها ارائه كند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، ذوالفقارنسب كه بعد از بازي شب گذشته تيمش برابر ذوب آهن درجمع خبرنگاران سخن مي گفت، ضمن بيان اين مطلب افزود: بازيكنان ما در اين جدال بسيار باهوش عمل كردند و اگر اشتباهات فردي نبود تيم پيروزميدان هم ما بوديم.

وي با اشاره به اخراج پيام حاجي نجف گفت: داور نسبت به اخراج اين بازيكن عجله كرد، چرا كه خطاي وي مستوجب كارت قرمز نبود.

سرمربي برق شيراز با بيان اينكه نظم و انضباط نياز امروز فوتبال ايران است تصريح كرد: فدراسيون بايد هر چه زودتر برنامه اجرايي خود را ارائه دهد تا از بي برنامگي روزهاي اخيرنجات يابيم.

ذوالفقارنسب با اشاره به ديدار سه شنبه مقابل سپاهان اظهار داشت: اين تيم حريف بسيار قدري است و ما با شناخت نسبي به مصاف آنها مي رويم و درصدد كسب امتيازهم هستيم.