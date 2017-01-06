غیرت دینی و احساس مسئولیت لازمه آحاد جامعه ما است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های نماز عبادی سیاسی روز جمعه در مصلای بیت المقدس شهر اراک اظهار داشت: مومنان راستین خداوند کسانی هستند که راه درست وصحیح را خوب تشخیص دهند و در این راه گام های موثر بردارند بنابراین هر کس که بصیرت داشته باشد مسلما جز راه ایمان و قران، راه دیگری را دنبال نخواهد کرد.

وی افزود: هر کدام از ما وظیفه داریم با هر گونه فساد، بی بند و باری، فحشا، بی دینی و انحراف در جامعه مقابله و مبارزه کنیم چرا که خداوند غیرتمند است و انسان های غیرتمند را نیز دوست می دارد و چنین جامعه ای که در آن غیرت دینی برقرار باشد دچار انحراف نخواهد شد.

امام جمعه اراک بیان کرد: اگر به راه درست خود ایمان داریم نباید لحظه ای از آن غافل و از این مسیر منحرف شویم و به ریسمان الهی چنگ بزنیم تا در دام نفاق و تفرقه نیفتیم.

در برابر دشمن نیازمند بصیرت هستیم

دری نجف آبادی با اشاره به اینکه بصیرنت مهمترین سلاح در برابر دشمن است، گفت: امروز برای آن که دشمن را ناکام بگذاریم باید در برابر شیادها و منافقان هشیار بوده و بصیرت داشته باشیم، فریب دسیسه ها را نخوریم و از نفاق و هواپرستی دوری کنیم.

وی افزود: باید تلاش کنیم تا پیروان واقعی برای امام حسن عسگری و امام زمان(عج) باشیم و این مهم نیازمند غیرت دینی در وجود ما است، همچون شهید مطهری و امام راحل(ره) که تمام وجودشان را صرف دفاع از راه حق و دینی و مبارزه با بی دینی و انحراف کردند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تصریح کرد: دی ماه یادآور دیکتاتوری است که در جامعه ما کشف حجاب کرد و قصد داشت غیرت دینی مردم را از میان بردارد اما به درک واصل شد و همچنین دی ماه یادآور کسانی بود که با توهین به مقدسات مردم مسلمان ایران تلاش داشتند فتنه به پا کنند اما آنها نیز در گورستان تاریخ دفن شدند.

دری نجف آبادی خاطرنشان ساخت: دشمن می خواهد فرهنگی ابتذال، بی بند و باری و ولنگاری را در جامعه اسلامی جا بیندازد بنابراین باید از تمام ظرفیت ها برای ناکام ماندن به این توطئه و نقشه دشمن استفاده کنیم.

وی ادامه داد: آرمان های انقلاب اسلامی و امام راحل نباید در اذهان مردم فراموش شود و دشمن تلاش دارد میان مردم و این آرمان ها فاصله بیندازند که اگر هشیار باشیم در این راه موفق نخواهد شد.

ضرورت صیانت از اخلاق و معنویت در جامعه

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: حمایت از اخلاق و معنویت در جامعه در حقیقت پشتیبانی و صیانت از کیان نهاد خانواده و در نهایت تمامی جامعه است پس هر شخصی در این رابطه در جامعه مسئولیت دارد و همه ما مرهون خون پاک شهدای انقلاب و دفاع مقدس هستیم.

دری نجف آبادی اضافه کرد: امروز باید با قاطعیت باید در برابر گرفتاری های امروز جامعه از جمله طلاق، بی بند و باری، اعتیاد، مواد مخدر، مشروبات الکلی و فساد قدم برداریم چرا که انقلاب اسلامی برای مبارزه با این ناهنجاری ها شکل گرفت.

امام جمعه اراک اراک همچنین یاد شهدای بحرین، یمن، سوریه و شیخ نمر را گرامی داشت و ابراز امیدواری کرد روزی تمامی مسلمانان مظلوم جهان در بلاد اسلامی از چنگال و ظلم و ستم رهایی یابند.