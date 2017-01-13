یاشار بیک زاده کارگردان نمایش «همان همیشگی» که این روزها در تماشاخانه «سه نقطه» روی صحنه است در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فضای اجرایی این اثر نمایشی بیان کرد: این نمایش سال ها پیش به نویسندگی و بازی ریما رامین فر و کارگردانی محمد یعقوبی روی صحنه رفته بود که اتفاقا در همان سال ها نیز با استقبال خوبی از سوی مخاطبان مواجه شد و حالا ما نسخه ای دیگر از آن را اجرا می کنیم.

وی ادامه داد: این اثر روایتگر مردی افسرده است که خود را در حمام خانه اش حبس کرده و این برادر و همسرش هستند که کارهای او را انجام می دهند، اما در ادامه روایت نمایشنامه اتفاقات دیگری می افتد که مسیر روایت داستان را تغییر می دهد.

بیک زاده درباره نوع اجرای نمایش توضیح داد: اجرایی که تماشاگر در نمایش «همان همیشگی» گروه ما می بینید در فضایی کارگردانی شده که ما بر خلاف نمایشی که سال ها پیش روی صحنه رفته بود، شخصیت نادر را روی صحنه آوردیم، فضایی که در اثر قبلی وجود نداشت و می تواند لاقل برای ما تجربه قابل قبولی باشد که خوشبختانه تا به امروز هم با تماشاگر ارتباط خوبی گرفته است.

این کارگردان تئاتر در بخش پایانی صحبت های خود تصریح کرد: من وقتی نمایشنامه «همان همیشگی» را خواندم تصمیم گرفتم که آن را اجرا کنم و اصلا هم به این موضوع فکر نکردم که این نمایش سال ها پیش توسط یک گروه خوب تئاتری روی صحنه تئاتر شهر اجرا شده بود. به هر ترتیب این اولین بار نیست که دست به چنین تجربه ای می زنم و به طور حتم آخرین بار هم نخواهد بود چراکه دوست دارم آثاری را روی صحنه ببرم که تماشاگر با فضای موجود در آن ارتباط برقرار کند.

نمایش «همان همیشگی» به نویسندگی ریما رامین فر، کارگردانی یاشار بیگ زاده و بازی رامین جعفری، هدی تورنگ، یاشار بیک زاده از ۱۲ تا ۲۸ دی ماه هر شب ساعت ۱۸ در تماشاخانه «سه نقطه» واقع در میدان ولی عصر، بلوار کشاورز، بعد از خیابان فلسطین خ کبکانیان، نبش کوچه مرتضی زاده، پلاک ۱۰ و ۱۲ اجرا می شود.

این اثر نمایشی درامی اجتماعی است که داستان مردی را بازگو می کند که دارای یک بیماری روانی است و به همین علت خود را در خانه محبوس کرده است و…

در این اثر نمایشی رامین جعفری، هدی تورنگ، یاشار بیک زاده به ایفای نقش می‌پردازند. همچنین حمیدرضا هدایتی مشاور کارگردان، رامین پوراصل موسیقی، احسان ملک زاده افکت و صدا، فرشته احدی برنا دستیار کارگردان و منشی صحنه، افشین قدبیگی، امیرحسین بخشایش مدیران صحنه، سپیده نقدی طراح گریم، تینا واعظی، سامان نقدی مجری گریم، آرش جعفری طراح پوستر و بروشور، مصطفی قطبی، مریم بهرامی، رها عزیززاده، هدیه معماری عکاس، افشین قدبیگی ساخت دکور، گروه هنری خلسه مجری تبلیغات ندا تهرانی امور ارتباطات رسانه ای هستند.