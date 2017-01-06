نگاه دوست و دشمن امروز به قم و مرجعیت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم که در مصلی قدس برگزار شد با اشاره به در پیش بودن سالروز ارتحال شهادت گونه حضرت فاطمه معصومه(س) اظهار داشت: قم حرم اهل بیت(ع) است و تنها محل دفن حضرت معصومه(س) حرم نیست بلکه همه شهر قم حرم اهل بیت(ع) است.

وی در ادامه بیان داشت: سالروز قیام ‌۱۹ دی مردم قم نیز در پیش است و این قیام آنچنان پیش رفت که به پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام راحل منجر شد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به مشترکات قیام ۱۹ دی و حماسه ۹ دی بیان داشت: در فتنه ۸۸ به قرآن، مسجد و اهل بیت(ع) بی‌احترامی شد که عکس العمل مردم در حماسه بزرگ ۹ دی‌ماه بود.

وی افزود: قیام ۱۹ دی از سوی مردم انقلابی قم آغاز شد و امروز نیز دوست و دشمن به قم نگاه می‌کنند و به حرکت مرجعیت و حوزه می‌اندیشند.

آیت الله حسینی بوشهری ادامه داد: به جوانان امروز توصیه می‌کنیم که‌ قیام ۱۹ دی مردم قم را الگوی خود قرار دهند.

آموزه‌های اسلامی و دینی باید حفظ شود

وی در بخش دیگری از خطبه‌های خود با اشاره به ۱۷ دی ماه روز توطئه کشف حجاب از سوی رضاخان گفت: رضاخان می‌خواست جامعه ما را به بی‌حجابی بکشاند و از این رو چادر را از سر زنان می‌کشیدند که در پی آن قیام مسجد گوهرشاد به راه افتاد.

عضو هیئت رئیسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم عنوان کرد: سیاست غرب فروپاشی خانواده‌ها است که کشف حجاب و بی‌حجابی در حقیقت مقدمه فروپاشی خانواده‌ها است که باید مراقب بود آموزه‌های اسلامی و دینی حفظ و حراست شود.

پاسخ به سئوالات و بررسی مشکلات مردم در حاشیه نمازجمعه قم

طرح رقابت در خدمت نیز در نماز جمعه این هفته قم با حضور مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت اجرا شد.

در این طرح با حضور احمد ذاکری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم و رئیس کمیسیون نظارت به همراه معاونین و احمدلو ریاست اتاق اصناف قم به همراه هیئت رئیسه اتاق و رؤسای کمیسیون‌های ۶ گانه اتاق اصناف قم، در نماز جمعه امروز قم به مشکلات و سئوالات مردم پتسخ داده شد.