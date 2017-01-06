فعالیت آذربایجان غربی در عرصه بازسازی عتبات عالیات تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران ارومیه با بیان اینکه خدای متعال زنده نگه داشتن شعائر الهی را بر مومنان واجب کرده است افزود: از استان با وجود دو هزار و ۴۰۰ هیئت مذهبی هیچ اثری در عتبات عالیات ثبت نشده که این موضوع سبب شرمندگی است.

وی با اشاره به اینکه در این زمینه باید وارد شده و اقدامات اساسی صورت گیرد عنوان کرد: هر هیئتی مبلغ اندکی کمک کند امکان ساخت و ایجاد اثر ماندگاری از سوی استان در عتبات عالیات وجود دارد.

امام جمعه ارومیه افزود: بسیاری از استان‌ها در بازسازی عتبات عالیات گام‌های بزرگی برداشته‌اند ولی استان آذربایجان غربی با وجود ارادت مردم نسبت به اهل بیت (ع) در این ثواب الهی سهم کمی داشته‌اند و باید همانند دیگر زمینه‌ها در این زمینه خیرات کنیم وچراکه عزیز شمردن شعائر الهی سبب عزت خودمان می‌شود.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی گفت: زائر سرای استان آذربایجان غربی در شهر مشهد بیش از یک و نیم سال پیش در این شهر کلنگ‌زنی شده و بیش از ۶۰۰ مترمربع زمین توسط شهرداری مشهد در نظر گرفته شده بود که با خرید ۱۵۰ متر دیگر به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان این متراژ افزایش یافت.

امام جمعه ارومیه اضافه کرد: این زائر سرا در ۹ طبقه ساخته می‌شود و در هر شبانه روز می‌تواند ۳۰۰ نفر از زائران را در خود اسکان دهد که در آینده‌ای نه چندان دور شروع به کار می‌کند.

وی در ادامه ضمن دعوت به رعایت تقوای الهی به عنوان تنها راه نجات و سعادت، اظهار داشت: تقوای الهی بر اساس کلام امام علی(ع) سبب پرهیز انسان از منکرات و اشتیاق او به عبادت خدای متعال می‌شود که خوشی‌ها و آسایش دنیا را به خاطر رسیدن به مقام رضایت الهی ترک کرده‌اند.

امام جمعه ارومیه افزود: هرچه از دنیای انسان کاسته و بر آخرت او اضافه کند به نفع انسان است تا مال و مقامی که از آخرت انسان کم کند، چراکه در کلام امیرمومنان(ع) است که زندگان به مرده‌ها نزدیک و مرده‌ها از زندگان چه دورند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی ضمن تقدیر از حضور مردم در مراسم سالگرد ۹ دی روز بصیرت، گفت: خدای متعال نعمت بصیرت و بیداری در زیرسایه رهبر فرزانه را از ما نگیرد، چراکه بصیرت و هوشمندانه زیستن از سفارشات دین اسلام است.

حجت الاسلام قریشی گفت: موضوع بصیرت و زندگی اندیشمندانه یکی از توصیه‌های دین اسلام و ائمه ماست که تمامی وظایف خود را به خوبی بشناسیم و آنان را به نحو احسن انجام دهیم و با توجه به آموزه‌های دینی و پیشوایان خود باید در تمامی اعمال خود اخلاص را سرلوحه کار خود قرار دهیم و در دین خود صحب بصیرت باشیم.

وی ضمن تبریک میلاد حضرت عیسی(ع)، ادامه داد: حضرت مسیح(ع) از پیامبران اولی‌العزم هستند و بر اساس کلام الهی ما مسلمانان بر حقانیت همه انبیا ایمان داریم و احترامی که به اولین نبی الهی(ع) داریم نسبت به پیامبر آخر(ص) هم داریم.

حجت الاسلام قریشی به ولادت امام حسن عسکری(ع) اشاره و ضمن تبریک این روز از ملبس شدن طلبه‌های ارومیه به لباس روحانیت خبر داد و ابراز کرد: تربیت طلبه از زمان امام علی(ع) با تربیت یارانی چون سلمان، ابوذر، عمار و میثم تمار شروع شد و این روال ادامه یافت.

وی تصریح کرد: اگر قصد حفظ و تقویت دین دارید باید حوزه‌های علمیه را به عنوان مرکز حفظ و نشر معارف دینی تقویت کنید، چون قلم عالم است که شهدا را پروش می‌دهد به همین علت قلم عالم مؤمن و مجاهد افضلتر از خون شهدا است.

بر اساس این گزارش، ۳۰ تن از طلبه‌های حوزه علمیه امام خمینی(ره) ارومیه بین نماز جمعه و ظهر در این مصلی معمم شدند.