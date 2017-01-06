اگر مردی غیرت داشته باشد ناموس خود را درمعرض دید قرار نمی دهد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه شهر اصفهان با اشاره به برخی اقدامات خاندان پهلوی در مبارزه با حجاب و نیز سالروز کشف حجاب توسط رضا خان، اظهار داشت: این کار زمینه اسلام زدایی را در کشور ایجاد کرد تا به قول رضاخان ایران به دروازه تمدن برسد.

وی ادامه داد: محمدرضا پهلوی از این اقدام پدرش در کتاب «ماموریت برای وطنم»، به عنوان یک تدبیر یاد کرده است و کشف حجاب را حاضل شجاعت مادر و خواهرانش دانسته است.

امام جمعه اصفهان با بیان اینکه پهلوی حجاب را جزو رسوم کهنه می دانست که باید از بین برده شود، افزود: با این اقدام و حرف های خاندان پهلوی، کفر محمدرضا به اثبات رسید چراکه حجاب جزو واجبات دین اسلام است.

وی بیان داشت: آسیب های کشف حجاب برای بانوان جامعه ما بسیار بود و سبب شد تا کودکان زیادی سقط شوند و برخی زنان نیز مجبور به خانه نشینی و عدم حضور در اجتماع شوند.

آیت الله طباطبائی نژاد با بیان اینکه اگر مردی غیرت داشته باشد، ناموس خود را در معرض دید دیگران قرار نمی دهد، افزود: پیامبر (ص)، فرمودند در مردی که غیرت ندارد، خیری نیست.

وی با اشاره به برخی شانتاژهای رسانه ای از سوی بی بی سی درخصوص سخنان امامان جمعه در مورد حجاب و کنسرت، اظهار داشت: بی بی سی، حرف های ما را به شیوه های مختلف بیان می کند و به دنبال آن هم روزنامه های زنجیره ای پیرو انگلیسی، آنها را نقل می کند.

امام جمعه اصفهان این اقدام رسانه های بیگانه را ناشی از عصبانیت دشمن و اهمیت مسائل مورد اشاره دانست و گفت: دشمنان می دانند اگر در جامعه زن را به فساد بکشانند، آن جامعه هم فاسد خواهد شد و از همین رو سعی در به انحراف کشاندن جامعه در مسیر بی اخلاقی دارند.

وی در بخش دیگری از خطبه های خود به قیام مردم قم در ۱۹ دی نیز اشاره کرد و افزود: بعد از چاپ نامه توهین آمیز شاه در روزنامه اطلاعات خطاب به امام خمینی (ره)، مردم اعتراض و تظاهرات کردند و در منزل علمای قم جمع شدند که در نهایت نیروهای شاهنشاهی مردم را به گلوله بستند و همین مسئله زمینه ساز تسریع در روند انقلاب اسلامی شد.