۱۷ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۱۵

۲۵۷ پهنه جدید عرصه‌های کشاورزی در آذربایجان غربی ثبت شد

ارومیه - مدیرهماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت:برای تقویت و توسعه برنامه‌های ترویجی ۲۵۷پهنه در عرصه‌های کشاورزی استان شناسایی و ثبت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، زین العابدین قمری ظهر جمعه  در جلسه ستاد نظام نوین ترویج کشاورزی شهرستانهای شمال آذربایجان غربی افزود: پهنه بندی عرصه‌های کشاورزی در راستای اجرای طرح نظام نوین ترویج کشاورزی است و از سال گذشته بصورت پایلوت در چند شهرستان استان اجرا می‌شد، با دستیابی به نتایج مطلوب و خوب از نیمه دوم امسال در کلیه شهرستانها اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: برنامه‌های اصلی این طرح براساس سه محور ساماندهی مراکز خدمات ترویج کشاورزی، عرصه‌های تولید و استقرار شبکه مدیریت دانش است.

قمری گفت: در پهنه بندی عرصه‌های کشاورزی هدف اصلی ارتقای مهارت‌های فنی و مدیریتی بهره برداران شاغل در بخش کشاورزی و کاهش اختلاف زیاد بین متوسط تولید با حداکثر تولید با استفاده از توانمدیهای کارشناسان نظام نوین ترویج است.

وی مجموع مراکز خدمات کشاورزی در استان را ۶۴ مرکز اعلام و عنوان کرد: در پهنه بندی عرصه‌های کشاوری از تجربیات و دانش ۵۲۰ نیروی انسانی ماهر و کارشناس این مراکز برای ساماندهی تولیدی و ارتقای دانش بهره برداران در بخشهای زراعی، باغی و دامی استفاده می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوی نیز در این جلسه شهرستان خوی با ثبت ۲۵ پهنه در بخش کشاورزی و تحت پوشش بردن ۱۷ هزار بهره بردار در اجرای طرح نظام نوین ترویجی در رتبه نخست استان قرار دارد.

در ادامه این جلسه کارشناسان و مدیران جهاد کشاورزی شمال استان دیدگاههای خود را در اجرای طرح نظام نوین ترویج کشاورزی بیان کردند.

