کاتالیست در فهرست ممنوعه واردات کالای دارای ساخت داخل قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، پروین نباتی در همایش تخصصی بومی‌سازی صنعت کاتالیست و فرآیند احیای مستقیم گفت: هر گامی که در توسعه کمی و کیفی و جهش در نقاط حساس و کلیدی کشور در حال انجام است، باید مورد حمایت قرار گیرد؛ بر همین اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت حمایت جدی و قانونی از ورود کالاهای استراتژیک مورد مصرف در صنایع فولادی کشور انجام می‌دهد و البته به منظور حمایت از تولید داخلی نیز، کاتالیست در فهرست ممنوعیت واردات کالاهای ساخت داخلی قرار گرفته است.

مدیرکل صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: امروز صنایع مهم کشور به تولید کاتالیست در کشور وابسته هستند و به همین منظور نیز، کاتالیست در فهرست ممنوعیت واردات کالاهای دارای ساخت داخل در راستای استفاده از توان تولیدی کاتالیست داخلی جای گرفته است؛ بر این اساس در صورت واردات کاتالیست موجود در فهرست، این امر قابلیت پیگیری دارد.

وی به دیگر اقدامات انجام‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از تولید داخلی اشاره و تصریح کرد: از جمله این موارد، تغییر ارز مبادلاتی به ارز متقاضی است که سبب افزایش هزینه در واردات کالا می شود؛ ضمن اینکه در کتاب قانون مقررات واردات و صادرات نیز، حقوق ورودی برای این کالاها در نظر گرفته شده است.

نباتی از جمله سیاست‌های این وزارتخانه را حمایت از جذب سرمایه‌گذار خارجی، تامین مالی، انتقال فناوری، بیشینه‌سازی اقتصادی تولید محصولات و طراحی و متنوع‌سازی آنها در کنار تولید صادرات‌محور دانست.

همچنین احمد احمدی، مدیرکل توسعه و پژوهش شرکت ملی فولاد به گذشته‌ای که صنعت فولاد پشت سر گذاشته است اشاره کرد و افزود: به جز در بحث تولید کمپرسور و الکترود که صنعت فولاد کشور به آن نیازمند است، مابقی نیازها در داخل تامین و ساخته می شود که این نشان از افزایش توان متخصصان کشور دارد.

‌وی گفت: حمایت‌های دو شرکت فولادی مبارکه و خوزستان از شروع تا صنعتی‌شدن کاتالیست مثال زدنی است که بر این اساس، این فرآیند طی ۷ سال شکل گرفت که در مقایسه با سایر صنایع که امکانات بیشتری در اختیار دارند، در رشد و بالندگی سرعت قابل قبولی داشته است.

‌احمدی با اشاره به چشم‌انداز تولید فولاد تا سال ۱۴۰۴، تصریح کرد: با توجه به برنامه ایجاد تعادل میان زنجیره ارزش تولید فولاد، صنعت کاتالیست نشان از دوبرابر شدن مصرف ظرف ۱۰ ساله دارد؛ البته کیفیت در این حیطه بسیار حایز اهمیت است و همه حاضر هستند برای کیفیت برتر، پول بیشتری بپردازند؛ این در حالی است که قیمت البته باید رقابت‌پذیر باشد که هم سود تضمین شود و هم به افزایش بقای بنگاه یاری رساند.

‌احمدی به گزارش اخیر "وورد استیل" اشاره کرد و اظهار داشت: در سه ماه گذشته ایران رتبه نخست تولید آهن اسفنجی در بخش احیای مستقیم را کسب کرده است که پس از ایران هند، مکزیک، عربستان، امارات و مصر قرار دارند که به نظر می رسد آنها نیز می‌توانند مشتریان مصرف کاتالیست ایران نیز باشند.

همچنین رسول خلیفه سلطان، دبیر انجمن فولاد نیز از مزیت‌های تولید فولاد در داخل کشور سخن گفت و تصریح کرد: کشور ما دومین ذخایر گاز جهان را دارا است، این درحالی است که در تولید فولاد، گاز هم به عنوان سوخت و هم در فرآوری محصول نقش دارد؛ بنابراین فرآوری کالا به کالا نیست و باید قیمت آن از عدد فعلی هم پایین تر در نظر گرفته شود.

‌وی به رشد رتبه ایران در تولید فولاد طی سال‌های اخیر اشاره کرد و افزود: رتبه ایران در یک دهه اخیر از ۲۱ به ۱۳ تقلیل یافته که نشان از رشد ۷ درصدی تولید فولاد است؛ ‌این در حالی است که با مقایسه حجم تولید کشور با سایر کشور ها به غیر از چین رشد تولید در دنیا تنها ۵/۱ درصد بوده است.

همچنین هومن کریمی وثیق، عضو انجمن فولاد نیز گفت: در حال حاضر تنها عامل بهبود شرایط اقتصادی در کشور تبدیل دانش به تکنولوژی و صنعت است؛ اما سوال اصلی این است که چگونه فاصله مسیر تجاری شدن صنعت ما با بازار و دانشگاه کم می شود؛ به همین دلیل، باید ذهنیت‌ها را به عینیت تبدیل کنیم، البته در دنیا تنها ۵ درصد از نتایج تحقیقات به پول ختم می شود؛ اما همان ۹۵ درصد هم دور ریخته نمی‌شود و از آن به عنوان چراغ راه بهره می گیرند.

وی در زمینه مشتری مداری که از آن به عنوان یکی از کلیات در هدف‌گذاری یاد کرد، گفت: باید در ذهن مشتری اعتماد حاصل شود که در این میان؛ صداقت و اخلاق را باید نهادینه کرد؛ البته ما به نیازهای آتی مشتریان خود واقف هستیم؛ از این رو در فضای اعتمادسازی، کیفیت مستمر محصول و قیمت مناسب و پایدار و قابل دسترس را مدنظر قرار داده‌ایم.