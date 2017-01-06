فعالیت دو مرکز کوثر ویژه فرزندان زنان سرپرست خانوار

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا شریعت پور با بیان اینکه در حال حاضر سیاست های ستاد در بحث اشتغال بیشتر معطوف به اشتغال فرزندان زنان سرپرست خانوار است، اظهار کرد: در همین راستا، به تازگی یک مرکز کوثر با محوریت تولید لوسترهای دکوراتیو افتتاح شد و بر اساس آخرین آمارها هم اکنون ۱۵ نفر از فرزندان خانم های سرپرست خانوار در این مرکز مشغول به کار هستند.

وی افزود: در گذشته این نوع محصولات اغلب از چین وارد کشور می شد اما در حال حاضر تلاش می کنیم تا این محصولات با طراحی زیبا و قیمت مناسب در داخل کشور تولید شوند.

مدیر اشتغال ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران با تاکید بر اینکه فرزندان زنان سرپرست خانوار در مراحل مختلف تولید از طراحی تا بخش فنی حضور دارند، بیان کرد: هم اکنون، ۱۵ نفر از افراد که در فاصله سنی بین ۱۸ تا ۴۰ سال قرار دارند، مجرد هستند و بیکار محسوب می شوند در این مرکز کوثر حضور دارند. علاوه بر این، حدود ۲۰ نفر از فرزندان زنان سرپرست خانوار در کوثر درودگری فعالیت می کنند و امیدواریم تا پایان سال فاز دوم این کوثر نیز راه اندازی شود.

شریعت پور با اشاره به اینکه تمامی این کوثرها با تکنولوژی روز دنیا اداره می شوند، تصریح کرد: زمانی که به فرزندان این خانم ها اعتماد می کنیم و امکان اشتغال را برای این افراد فراهم می کنیم، خانواده زودتر تحت تاثیر قرار می گیرد و این امر فرایند توانمندسازی را تسریع می کند.

وی در پایان تاکید کرد: خدمات ما در حوزه اشتغال فرزندان زنان سرپرست خانوار تنها به این مورد ختم نمی شود چرا که سعی می کنیم فراتر از شهرداری با انجام مصاحبه، غربالگری و شناسایی استعداد افراد کلاس های آموزشی مناسب را برگزار کنیم. بعد از این مرحله نیز بین بخش هایی که نیاز به نیروی کار دارند و افراد جویای کار که دوره های لازم را گذارنده اند، ارتباط برقرار می کنیم.