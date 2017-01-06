۲۰۰میلیارد ریال برای تکمیل شهرک صنعتی آب معدنی کوهرنگ اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرک صنعتی آب معدنی کوهرنگ، مرتضی زمانپور از تخصیص ۲۰۰ میلیارد ریال طی دو سال گذشته برای تکمیل زیرساخت های شهرک صنعتی آب معدنی کوهرنگ را از خدمات دولت تدبیر و امید به این شهرستان محروم عنوان کرد.

وی تکمیل و راه اندازی ایستگاه پمپاژ انتقال آب به شهرک صنعتی شهرستان کوهرنگ با ظرفیت ۲۳۰ لیتر بر ثانیه، آب مورد نیاز ۲۲ کارخانه در شهرک صنعتی این شهرستان با اعتباری افزون بر ۱۰۰ میلیارد ریال را از جمله اقدامات دولت یازدهم در این منطقه عنوان کرد.

فرماندار کوهرنگ از فعالیت تنها دو کارخانه تولید آب معدنی در شهرستان ابراز تاسف کرد و گفت: با تمهیدات و آماده شدن زیرساخت های لازم همچون آب، برق، گاز و تلفن امید است تا پایان دولت یازدهم تحولی بزرگ در توسعه و ایجاد زمینه اشتغال مردم محلی ایجاد شود.